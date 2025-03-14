Министр обороны: мы должны действовать по принципу, если завтра война

„Я также общаюсь со своими коллегами, особенно в странах Северной Европы и Балтии. У нескольких стран Северной Европы есть очень хороший опыт в значительном повышении мотивации к службе в вооруженных силах, и эффект, безусловно, очень хороший. Мы тоже планируем это использовать. Дело в том, что если мы действительно хотим иметь мотивированных солдат, учитывая то, что мы от них требуем, то для них должны быть созданы условия“, - утверждает министр.