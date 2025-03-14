Министр обороны: мы должны действовать по принципу, если завтра война

„Вся Литва должна защищать себя, а не только национальная система обороны. Каждый гражданин, подразделение, структура, департамент, учреждение – все должны быть готовы действовать с тем, что у них есть. В случае кризиса времени на реорганизацию или изменение процедур не будет. Нам нужно всё менять сейчас – действовать по принципу, будто война будет завтра“, - заявила Д. Шакалене в пятницу.
„Войны завтра не будет, но мы должны быть готовы действовать, исходя из такого принципа. Военные, государственные и местные органы власти, а также неправительственные организации должны более интенсивно сотрудничать при подготовке к обороне“, - подчеркнула она.
По словам министра, в системе национальной обороны будет создана группа быстрого реагирования, которая обеспечит, чтобы не было избыточного или не создающего ценности регулирования.
„Нам, как государству, необходимо перейти к мышлению военного времени. Это означает, что все функции и подразделения системы национальной обороны также будут оцениваться с точки зрения того, в какой степени они помогают бороться с потенциальным агрессором. Если подразделение имеет четкую функцию обороны, оно будет усилено; если его способность вносить вклад в оборону в настоящее время трудно определить, то оно будет соответствующим образом релоцировано“, - сказала Д. Шакалене.
„Для этой цели в системе национальной обороны будет создана группа. На данный момент мы называем это просто „Скорость“, потому что это ключевой фактор. Однако цель также состоит в том, чтобы пересмотреть процедуры национальной обороны, что позволит исключить избыточные и не создающие ценности регулирования, внутренний порядок и тому подобные процедуры. Всё, что может гарантировать, что мы будем действовать быстрее“, - подчеркнула она.
Политик подчеркивает, что Министерство обороны уже расширяет условия для подготовки граждан к защите государства не только с оружием в руках.
„Моя цель – не бумажные планы, а постоянное их тестирование. Это значит, что у нас будет больше практических и тренировочных форматов. Наши планы обороны также будут проверены и отработаны в формате оперативного плана вооруженной обороны государства (...). Мое видение заключается в том, чтобы основывать принципы обороны на простой модели: вижу, сосредотачиваюсь и сражаюсь“, - сказала Д. Шакалене.
По ее словам, цель состоит в том, чтобы обеспечить готовность школьников и студентов к чрезвычайным ситуациям
„У нас должен быть план, как мы будем воспитывать детей: от патриотического воспитания, подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях до навыков выживания и основ военной подготовки“, - сказала Д. Шакалене.
Отслеживаются действия российских войск: каждый полет и передвижение танков
Говоря о поддержке союзников в случае возникновения угрозы войны в Литве, министр подчеркнула, что НАТО обязан дать отпор противнику.
„Вместе с нашими союзниками мы отслеживаем каждое перемещение российских танковых колонн, каждый полет самолета или пуск ракеты. Мы видим и слышим, что они делают. Это очень важно знать, чтобы иметь спокойное чувство безопасности, а не иллюзорное спокойствие (...) Мы видим, что они делают, и действительно готовимся ко всему“, - пояснила Д. Шакалене.
Будет увеличено количество профессиональных солдат
Д. Шакалене обещает улучшить социальные условия для солдат, стремясь привлечь как можно больше людей в ряды вооруженных сил.
„Я также общаюсь со своими коллегами, особенно в странах Северной Европы и Балтии. У нескольких стран Северной Европы есть очень хороший опыт в значительном повышении мотивации к службе в вооруженных силах, и эффект, безусловно, очень хороший. Мы тоже планируем это использовать. Дело в том, что если мы действительно хотим иметь мотивированных солдат, учитывая то, что мы от них требуем, то для них должны быть созданы условия“, - утверждает министр.
Д. Шакалене подчеркнула, что планируется, что к 2028 году численность военнослужащих профессиональной службы должна увеличиться с 12,5 тыс. до 16 тыс., а общая численность персонала – с 22 тыс. до 30 тыс. человек.
Она также подчеркнула, что цель – подготовить не менее 6 тыс. резервистов в год.
Контракты на закупку оружия будут подписаны к 2027 г.
Министр также поставила цель подписать основные контракты на закупку вооружений к 2027 году.
„У нас есть абсолютное большинство необходимых контрактов на поставку оружия, но, безусловно, есть еще немало тех, которые просто нужно заключить“, - заявила Д. Шакалене.
„Сюда входят не только приобретения, которые утяжелят дивизию, но и средства обеспечения – системы ПВО, военной инженерии, разведки, логистики и другие“, - сказала она.
ELTA напоминает, что после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Литва начала увеличивать расходы на оборону и планирует со следующего года выделять на национальную оборону 5-6 проц. ВВП – это решение Государственный совет обороны (ГСО) одобрил еще в январе.