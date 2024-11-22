Министр обороны Литвы: зарегистрировавшиеся в комендатуре граждане будут участвовать в учениях с оружием

„Количество регистраций в комендатуры составило 6 тыс., с этими людьми мы сейчас работаем. 162 солдата-коменданта заканчивают 3-й курс. В декабре у нас будет курс из 70 человек“, - сообщил в пятницу Л. Кащюнас журналистам в Министерстве обороны.
„Мы считаем, что нужен 14-дневный курс, возможно, мы внесем в Сейм поправку о продлении комендантской подготовки“, - подчеркнул он.
По словам министра, планируется подготовить около 1 тыс. комендантских солдат.
600 жителей прошли курсы гражданского сопротивления
Также, по его словам, с сентября курс практических навыков гражданского сопротивления прошли уже 600 граждан. Последний также включает в себя оказание первой помощи, распознавание военной техники, правильное поведение во время обстрелов и приготовление коктейлей Молотова. Министр также указал, что базовый курс управления дроном завершили 33 жителя.
Минобороны указывает, что зарегистрированные лица будут приглашаться на учения в составе воинских частей военных комендатур на 3-10 дней в году. Во время учений будет предоставлено оружие и экипировка.
В случае войны граждане, включенные в комендантские списки и получившие воинские навыки, будут помогать защищать свой город или район, охранять важные объекты в жилой среде, посты контроля, обеспечивать соблюдение комендантского часа, участвовать в процессе реквизиции имущества, бороться с незаконными вооруженными группировками или выполнять другие задачи, поставленные Литовской армией.
В мирное время комендантские единицы будут комплектоваться профессиональными военнослужащими, причисленными военнообязанными подготовленного резерва, комендантскими стрелками Литовского союза стрелков и гражданскими лицами. В мирное время их военную подготовку будут обеспечивать Добровольческие силы охраны края (ДСОК).