Министр обороны Литвы: зарегистрировавшиеся в комендатуре граждане будут участвовать в учениях с оружием

„Количество регистраций в комендатуры составило 6 тыс., с этими людьми мы сейчас работаем. 162 солдата-коменданта заканчивают 3-й курс. В декабре у нас будет курс из 70 человек“, - сообщил в пятницу Л. Кащюнас журналистам в Министерстве обороны.

„Мы считаем, что нужен 14-дневный курс, возможно, мы внесем в Сейм поправку о продлении комендантской подготовки“, - подчеркнул он.

По словам министра, планируется подготовить около 1 тыс. комендантских солдат.

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