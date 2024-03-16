Министр обороны Литвы: я получил предложение премьер-министра уступить пост министра обороны другому политику

"Вчера в конце рабочего дня я получил предложение премьер-министра уступить пост министра обороны другому политику и занять его место председателя комиссии в Сейме", - сообщил А.Анушаускас. журналистам в субботу после встречи с президентом Гитаном Науседа.
«Предложение было для меня немного неожиданным. Я отказался от этого назначения", - сказал он, не назвав политика, которого премьер-министр хотел видеть на должности министра.
На вопрос, предлагается ли на пост министра нынешнего председателя Комитета национальной безопасности и обороны Сейма (НСГК) Лауринаса Кащюнаса, А.Анушаускас ответил, что вопрос не следует адресовать ему.
Однако А. Анушаускас принял решение уйти с поста руководства Министерством национальной обороны после того, как спросил премьер-министра, желает ли он его отставки.
«Однако, спросив премьер-министра, действительно ли она хочет, чтобы я ушел в отставку, получив такое подтверждение и предложение сделать это со следующей недели, понимая, что в этот сложный период дальнейшая работа Министерства обороны и укрепление армия, угрозы не уменьшаются, принимаемые решения требуют политической поддержки премьер-министра - заявление об отставке я написал и передал в канцелярию премьер-министра", - пояснил он, добавив, что, по его мнению, не подавал любые ошибки, которые могли привести к такому решению главы правительства.
Покидая свой пост, А.Анушаускас отметил, что покидает Министерство обороны, гордясь людьми системы обороны.
«Хочу поблагодарить президента за кредит доверия. Я благодарю премьер-министра за ее прошлую поддержку и всех, кто работал вместе. Система национальной обороны многое сделала за последний год", - сказал он.
«Благодарю солдат и офицеров, с которыми имел честь быть знакомым в этот безкризисный период. Я всегда восхищался их преданностью службе и защите Литвы. Я благодарю главнокомандующего за сотрудничество, за своевременные военные советы и за его военную основу, которая не поддается политическим ветрам", - продолжил он.
Отвергает критику военных
А.Анушаускас, говоря об обстоятельствах своей отставки, упомянул критику в его адрес по поводу усиления армии. Он отметил, что не согласен с этими обвинениями.
«Во-первых, я не согласен с тем, что армия лишь прикрывается резолюциями ВГТ и не пытается их изменить. Я понимаю, что есть и влияет постоянное нытье генералов и генералитета в Фейсбуке о плохом командующем армией, о том, что дополнительные деньги и война на Украине все изменили, а министру национальной обороны оставалось только наблюдать за процессом, как вывески, но на самом деле этого не было и нет», - сказал А. Анушаускас.
В свою очередь он подчеркнул, что пришел к национальной обороне с "дополнительной антикоррупционной повесткой дня". А.Анушаускас заверил, что предотвратил попытки подкупа сотрудников органов национальной безопасности.
«Да, мне пришлось захлопнуть дверь перед компаниями, которые пытались подкупить работников национальной обороны, предлагая незаконные вознаграждения. Но они нашли открытую дверь для других политиков, и в Минобороны сразу же поступили предложения и письма от политиков «поговорить больше». В некоторых случаях особо грубого вмешательства в госзакупки приходилось информировать СТТ, а некоторые тендеры просто прекращались из-за завышенных цен. Премьер-министр поддержал все эти антикоррупционные мероприятия", - сказал министр.
ELTA напоминает, что в пятницу пресс-служба правительства распространила заявление, подтверждающее, что премьер-министр Ингрида Шимоните получила заявление А. Анушаускаса об отставке.
В субботу И. Шимоните на своей странице в Facebook написала, что отставка министра национальной обороны А. Анушаускаса не связана с резким изменением состояния национальной безопасности Литвы или негативными новостями о деятельности министерства. По ее словам, это связано с ожиданием сделать за этот срок "еще больше и быстрее".