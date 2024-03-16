Министр обороны Литвы: я получил предложение премьер-министра уступить пост министра обороны другому политику

«Однако, спросив премьер-министра, действительно ли она хочет, чтобы я ушел в отставку, получив такое подтверждение и предложение сделать это со следующей недели, понимая, что в этот сложный период дальнейшая работа Министерства обороны и укрепление армия, угрозы не уменьшаются, принимаемые решения требуют политической поддержки премьер-министра - заявление об отставке я написал и передал в канцелярию премьер-министра", - пояснил он, добавив, что, по его мнению, не подавал любые ошибки, которые могли привести к такому решению главы правительства.

Однако А. Анушаускас принял решение уйти с поста руководства Министерством национальной обороны после того, как спросил премьер-министра, желает ли он его отставки.

На вопрос, предлагается ли на пост министра нынешнего председателя Комитета национальной безопасности и обороны Сейма (НСГК) Лауринаса Кащюнаса , А.Анушаускас ответил, что вопрос не следует адресовать ему.

«Предложение было для меня немного неожиданным. Я отказался от этого назначения", - сказал он, не назвав политика, которого премьер-министр хотел видеть на должности министра.

"Вчера в конце рабочего дня я получил предложение премьер-министра уступить пост министра обороны другому политику и занять его место председателя комиссии в Сейме", - сообщил А.Анушаускас. журналистам в субботу после встречи с президентом Гитаном Науседа.

Покидая свой пост, А.Анушаускас отметил, что покидает Министерство обороны, гордясь людьми системы обороны.

«Хочу поблагодарить президента за кредит доверия. Я благодарю премьер-министра за ее прошлую поддержку и всех, кто работал вместе. Система национальной обороны многое сделала за последний год", - сказал он.

«Благодарю солдат и офицеров, с которыми имел честь быть знакомым в этот безкризисный период. Я всегда восхищался их преданностью службе и защите Литвы. Я благодарю главнокомандующего за сотрудничество, за своевременные военные советы и за его военную основу, которая не поддается политическим ветрам", - продолжил он.

Отвергает критику военных

А.Анушаускас, говоря об обстоятельствах своей отставки, упомянул критику в его адрес по поводу усиления армии. Он отметил, что не согласен с этими обвинениями.