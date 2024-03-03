Министр обороны Литвы встретится в США со своим коллегой

Как указали в министерстве, планируется, что А.Анушаускас и Л. Остин обсудят двустороннее сотрудничество в сфере обороны: присутствие американских солдат в Литве, приобретение оружия из США.

Он также расскажет о поддержке Украины, обсудит повестку дня НАТО, а также саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне летом.

США являются одним из главных союзников, обеспечивающих безопасность Балтийского региона, а также одним из главных партнеров Литвы в сфере закупок оборонной техники.

В последние годы с американцами были заключены соглашения на закупку артсистем HIMARS и ракет AMRAAM, ранее были подписаны контракты на закупку 500 бронированных вездеходов JLTV, вертолетов Black Hawk и беспилотников Switchblade.