Министр обороны Литвы встретится в США со своим коллегой

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

С воскресенья по среду министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас посетит с официальным визитом Вашингтон, где встретится с министром обороны США Ллойдом Остином.

Как указали в министерстве, планируется, что А.Анушаускас и Л. Остин обсудят двустороннее сотрудничество в сфере обороны: присутствие американских солдат в Литве, приобретение оружия из США.

Он также расскажет о поддержке Украины, обсудит повестку дня НАТО, а также саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне летом.

США являются одним из главных союзников, обеспечивающих безопасность Балтийского региона, а также одним из главных партнеров Литвы в сфере закупок оборонной техники.

В последние годы с американцами были заключены соглашения на закупку артсистем HIMARS и ракет AMRAAM, ранее были подписаны контракты на закупку 500 бронированных вездеходов JLTV, вертолетов Black Hawk и беспилотников Switchblade.

Кроме того, Литва уже много лет закупает в США противотанковые ракетные комплексы Javelin и различное оборудование связи.

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