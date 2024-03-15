Министр обороны Литвы встретится с министром обороны Греции

Как указывает ведомство, планируется, что министры обсудят двустороннее сотрудничество в сфере обороны, ситуацию с безопасностью и вопросы повестки НАТО.

Позже министр обороны Греции посетит авиабазу ВВС Литвы в Шяуляе, где встретится с военнослужащими ВВС Литвы, ВВС Бельгии и Франции, выполняющими миссию воздушной полиции НАТО.

После двусторонней министерской встречи также запланирована встреча с представителями СМИ.

А. Анушаускаса и Н. Дендиаса должна была состояться в январе этого года, но была отменена из-за болезни министра обороны Греции.