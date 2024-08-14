Министр обороны Литвы встретился с президентом Украины: обсудили вопрос развития оборонной промышленности

„У меня была встреча с министром национальной обороны Литвы, мы обсудили развитие оборонной промышленности и приоритетные нужды обороны Украины. Мы благодарны Литве за поддержку с самых первых дней полномасштабного российского вторжения“, – написал В. Зеленский на своей странице в Facebook во вторник.

„Надеемся, что они и впредь будут поддерживать нас до конца и до нашей победы. Для нас это очень важно“, – подчеркнул он.

В августе Литва передаст Украине партию боевой техники, противодронные системы, транспортно-логистические средства, а также часть более старого вооружения, сообщило Министерство национальной обороны (Минобороны).