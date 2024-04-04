Министр обороны Литвы встретился с послом Украины: обсудили наиболее важные вопросы поддержки

"Помощь Украине и содействие развитию военной промышленности – самые актуальные вопросы, которые мы обсуждали вместе с послом Украины", - сказал Л. Кащюнас, подчеркнув, что Украине не хватает как боеприпасов, так и военной техники.
"Мы также поговорили с послом о важности дронов в войне, о желании Литвы продвигать производство дронов и средств борьбы с ними, а также о возможностях Украины внести в это свой вклад", - добавил он.
Как указывается в сообщении Министерства обороны, на встрече также обсуждался вопрос присоединения Литвы к возглавляемой Латвией коалиции дронов, в рамках которой рассматривается возможность закупки дронов у литовских производителей и передачи их Украине.
Обсуждался также вклад Литвы в многостороннюю инициативу Чехии по приобретению боеприпасов и их передаче Украине.
Как указывает министерство, военная поддержка, оказываемая обороны Украине, на данный момент включает различное вооружение, боеприпасы, беспилотники, средства борьбы с дронами, обучение солдат, ремонт тяжелой техники и другую поддержку, которая предоставляется в соответствии с потребностями Украины.
Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины. На 2024-2026 годы запланирован пакет военной поддержки Украины на сумму 200 млн. евро за новые приобретения. С начала войны Литва предоставила Украине поддержку на сумму около 605 млн. евро.