Министр обороны Литвы встретился с послом Украины: обсудили наиболее важные вопросы поддержки

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В четверг министр обороны Лауринас Кащюнас обсудил с послом Украины в Литве Петром Бештой важнейшие стратегические цели стран и вопросы поддержки.

"Помощь Украине и содействие развитию военной промышленности – самые актуальные вопросы, которые мы обсуждали вместе с послом Украины", - сказал Л. Кащюнас, подчеркнув, что Украине не хватает как боеприпасов, так и военной техники.

"Мы также поговорили с послом о важности дронов в войне, о желании Литвы продвигать производство дронов и средств борьбы с ними, а также о возможностях Украины внести в это свой вклад", - добавил он.

Как указывается в сообщении Министерства обороны, на встрече также обсуждался вопрос присоединения Литвы к возглавляемой Латвией коалиции дронов, в рамках которой рассматривается возможность закупки дронов у литовских производителей и передачи их Украине.

Обсуждался также вклад Литвы в многостороннюю инициативу Чехии по приобретению боеприпасов и их передаче Украине.

Как указывает министерство, военная поддержка, оказываемая обороны Украине, на данный момент включает различное вооружение, боеприпасы, беспилотники, средства борьбы с дронами, обучение солдат, ремонт тяжелой техники и другую поддержку, которая предоставляется в соответствии с потребностями Украины.

Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины. На 2024-2026 годы запланирован пакет военной поддержки Украины на сумму 200 млн. евро за новые приобретения. С начала войны Литва предоставила Украине поддержку на сумму около 605 млн. евро.

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