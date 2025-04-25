Министр обороны Литвы встретилась с мэрами муниципалитетов: обсудили ситуацию с безопасностью в стране

„Всеобщая оборона начинается на местном уровне, поэтому сегодня мы представили мэрам самоуправлений ситуацию с безопасностью Литвы и приоритеты Министерства обороны. Укрепление обороноспособности путем развития промышленности, инфраструктуры и размещения союзных сил, несомненно, создает возможности для экономического роста в регионах. Совместные усилия всех учреждений, самоуправлений и организаций по укреплению безопасности Литвы также повышают уровень жизни литовского народа“, - цитируется в сообщении Д. Шакалене.

Также отмечается, что большое внимание уделено роли муниципалитетов в обеспечении государственной безопасности и всеобщей обороны.

Министерство указывает, что мэрам муниципалитетов была представлена информация о ситуации в сфере безопасности страны, а также обсуждались запланированные Министерством обороны изменения в системе национальной обороны, касающиеся расширения военной инфраструктуры, повышения мобильности, а также развития военных полигонов и учебных территорий.

Подчеркивается, что муниципалитеты координируют меры гражданской обороны, такие как временное размещение, снабжение продовольствием или организация медицинской помощи. Они также должны подготовить планы действий на случай объявления военного положения.

Еще в начале марта командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас утверждал, что на территории Литвы необходимо создать еще один полигон, который, по его словам, мог бы располагаться на юге страны. Д. Шакалене, в свою очередь, поддержала командующего армией и заверила, что обсудит эту необходимость с Ассоциацией самоуправлений Литвы (АСЛ).