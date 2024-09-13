Министр обороны Литвы: военные немецкой бригады временно будут служить в Рокантишкес и Неменчине

„Пока в Руднинкай не будет создана вся необходимая инфраструктура, мы готовим временные решения для первых элементов бригады, которые прибудут в следующем году. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность министру обороны Германии за гибкость, согласившись использовать временную инфраструктуру до тех пор, пока не будет создана постоянная“, - сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции после подписания соглашения между Литвой и Германией о сотрудничестве в сфере обороны.