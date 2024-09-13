2024.09.13 12:48

Министр обороны Литвы: военные немецкой бригады временно будут служить в Рокантишкес и Неменчине

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ELTA
ru.DELFI.lt
министр обороны Лауринас Кащюнас находится с визитом в Берлине
министр обороны Лауринас Кащюнас находится с визитом в Берлине
ФОТО: kam.lt

Находящийся с визитом в Берлине министр обороны Лауринас Кащюнас сообщил, что военные немецкой бригады временно будут служить в Рокантишкес и Неменчине.

„Пока в Руднинкай не будет создана вся необходимая инфраструктура, мы готовим временные решения для первых элементов бригады, которые прибудут в следующем году. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность министру обороны Германии за гибкость, согласившись использовать временную инфраструктуру до тех пор, пока не будет создана постоянная“, - сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции после подписания соглашения между Литвой и Германией о сотрудничестве в сфере обороны.

„Итак, мы договорились, что немецкие силы временно будут пользоваться существующей инфраструктурой Литовской армии под Вильнюсом: в Неменчине и Рокантишкес“, - сообщил он.

Министр заверил, что это решение носит временный характер.

„Мы заверяем, что это лишь промежуточные решения и что прилагаются все усилия, чтобы найти наилучшие способы ускорить строительство инфраструктуры в Руднинкай и подготовить окончательную инфраструктуру“, - сказал он.

В свою очередь Б. Писториус заверил, что временная инфраструктура, которую предлагает Литва, удовлетворяет немцев.

„Это не проблема. Все стандарты абсолютно хороши и достаточны“, - сказал Б. Писториус, подчеркнув, что цель – создать постоянную инфраструктуру для немецких солдат.

В свою очередь Л. Кащюнас заверил министра обороны Германии, что запланированные инфраструктурные работы будут завершены к концу 2027 года.

„Сроки очень четкие. Мы должны завершить все к концу 2027 года. Это наша цель. Многое мы уже начали многое делать. Если посмотреть на полигон, внутренние дороги, стрельбища – все не только спроектировано, создание такой инфраструктуры уже началось“, - подчеркнул он.

В пятницу в Берлине представители Литвы и Германии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

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