Министр обороны Литвы: в военных комендатурах зарегистрировалось около 4 800 граждан

„По вчерашним данным, у нас 4,8 тыс. зарегистрировавшихся. Уверен, что на следующей неделе мы преодолеем 5-тысячный порог. Как я и прогнозировал“, – сказал Л. Кащюнас в эфире радиостанции LRT во вторник.
Министр напоминает, что в состав комендантских подразделений войдут также подготовленные комендантские стрелки и военнослужащие подготовленного резерва.
„Без сомнения, к комендатурам примкнут и комендантские стрелки. Их уже много лет готовят к комендантским функциям: борьбе с диверсионными группами, охране объектов, обеспечению общественной безопасности, однако до сих пор у них не было места в оборонных планах. Теперь они займут это место в комендатурах“, – заявил Л. Кащюнас.
„Третий оплот – это подготовленный резерв. Это около 80 тыс. граждан Литвы, проходивших военную службу в армии более 10-15 лет назад. С ними до сих пор не работали“, – добавил он.
По словам министра, после сентябрьской проверки зарегистрировавшихся граждан, военная подготовка начнется в октябре этого года.
„В сентябре столкнемся с вызовом – проверить зарегистрировавшихся граждан на предмет их принадлежности к действующему резерву, к профессиональным военным и к комендантским стрелкам. В октябре начнем военную подготовку“, – подчеркнул он.
ELTA напоминает, что согласно указу Министерства национальной обороны (Минобороны), зарегистрировавшиеся лица будут приглашаться на учения в составе воинских частей военных комендатур от 3 до 10 дней в году. В ходе учений планируется предоставить им оружие и технику.
В случае войны граждане, включенные в комендантские списки и получившие боевые навыки, будут участвовать в обороне своего города или района, охране важных объектов в жилой среде, КПП, обеспечивать соблюдение комендантского часа, участвовать в процессе реквизиции имущества, следить за территорией, бороться с незаконными вооруженными формированиями или выполнять другие задачи, поставленные Литовской армией.