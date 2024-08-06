Министр обороны Литвы: в военных комендатурах зарегистрировалось около 4 800 граждан

„По вчерашним данным, у нас 4,8 тыс. зарегистрировавшихся. Уверен, что на следующей неделе мы преодолеем 5-тысячный порог. Как я и прогнозировал“, – сказал Л. Кащюнас в эфире радиостанции LRT во вторник.

Министр напоминает, что в состав комендантских подразделений войдут также подготовленные комендантские стрелки и военнослужащие подготовленного резерва.

„Без сомнения, к комендатурам примкнут и комендантские стрелки. Их уже много лет готовят к комендантским функциям: борьбе с диверсионными группами, охране объектов, обеспечению общественной безопасности, однако до сих пор у них не было места в оборонных планах. Теперь они займут это место в комендатурах“, – заявил Л. Кащюнас.