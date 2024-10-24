Министр обороны Литвы: в следующем году как минимум 3 страны внесут вклад в реализацию ротационной модели ПВО

„Я определенно могу сказать еще раз (…) – больше, чем одна“, - в четверг Žinių radijas сказал Л. Кащюнас.
„Еще могу сказать, что три (страны – ELTA). И, возможно, больше“, - добавил он.
Л. Кащюнас ранее упоминал, что в будущем году зенитный ракетный комплекс (ЗРК) большой дальности Patriot в стране дислоцируют не только Нидерланды, которые уже делали это в этом году, но и другие союзники.
Голландский ЗРК большой дальности Patriot в Литве был развернут летом для учений Baltic Connection 24, которые проходили 7-19 июля.
Развертывание Patriot для двусторонних учений в Литве стало первым шагом в реализации принятого в прошлом году на Вильнюсском саммите решения НАТО относительно ротационной модели ПВО, направленной на укрепление интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Альянса.
Министр: я не могу „повесить“ нашу оборонную политику на танковый батальон
Министр обороны Лауринас Кащюнас уверяет, что для создания дивизии Литовской армии недостаточно сформировать танковый батальон. Поэтому, по его словам, перестановка приоритетов задержит выход дивизии на полную боеспособность.
„Требования к дивизии постоянно растут, они динамичны, поэтому естественно, что к 2030 году полной оперативной мощности не будет. Но это не значит, что дивизия не будет сражаться. (…) Распространившийся сегодня нарратив – полная ерунда – дивизия будет сражаться и выполнять свои задачи“, - в четверг Žinių radijas сказал Л. Кащюнас.
„В предыдущем проекте дивизии мы связывали проект только с батальоном, а дивизия гораздо шире – какой смысл иметь танки, но не иметь ПВО? Любая цель с воздуха может уничтожить всю механизацию“, - пояснил он.
По этой причине, по мнению Л. Кащюнаса, необходимо инвестировать в ПВО.
„Я не могу „повесить“ нашу оборонную политику на танковый батальон, видя, как меняется война, способы ведения войны, как ломается тяжелая техника в Украине, насколько важно бороться с воздушными угрозами и зная, какой вакуум и дефицит с точки зрения ПВО во всем НАТО“, - утверждает министр обороны.
„Летом появились определенные дополнительные требования НАТО к разным странам и особенно к восточному флангу. Когда речь идет о дивизии, нужно говорить не только о том, что мы понимаем под механизацией или ПВО, а обо всей логистике, инженерии, разведке и других вещах, которые также потребуют больших инвестиций“, - сказал он.
По словам Л. Кащюнаса, средний уровень оперативной мощности будет достигнут к 2030 году.
„Мы интегрируем возможности дронов и средств борьбы с дронами, обеспечивая контрмобильность и всё остальное, чего раньше не были в поле зрения. (…) К 2030 году у нас уже будет танковая рота, три батареи NASAMS, один из гусеничных батальонов наряду с двумя, которые уже существуют“, - сказал министр.