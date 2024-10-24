Министр обороны Литвы: в следующем году как минимум 3 страны внесут вклад в реализацию ротационной модели ПВО

Развертывание Patriot для двусторонних учений в Литве стало первым шагом в реализации принятого в прошлом году на Вильнюсском саммите решения НАТО относительно ротационной модели ПВО, направленной на укрепление интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Альянса.

Голландский ЗРК большой дальности Patriot в Литве был развернут летом для учений Baltic Connection 24, которые проходили 7-19 июля.

Л. Кащюнас ранее упоминал, что в будущем году зенитный ракетный комплекс (ЗРК) большой дальности Patriot в стране дислоцируют не только Нидерланды, которые уже делали это в этом году, но и другие союзники.

„Еще могу сказать, что три (страны – ELTA). И, возможно, больше“, - добавил он.

„Я определенно могу сказать еще раз (…) – больше, чем одна“, - в четверг Žinių radijas сказал Л. Кащюнас.





Министр: я не могу „повесить“ нашу оборонную политику на танковый батальон

Министр обороны Лауринас Кащюнас уверяет, что для создания дивизии Литовской армии недостаточно сформировать танковый батальон. Поэтому, по его словам, перестановка приоритетов задержит выход дивизии на полную боеспособность.

„Требования к дивизии постоянно растут, они динамичны, поэтому естественно, что к 2030 году полной оперативной мощности не будет. Но это не значит, что дивизия не будет сражаться. (…) Распространившийся сегодня нарратив – полная ерунда – дивизия будет сражаться и выполнять свои задачи“, - в четверг Žinių radijas сказал Л. Кащюнас.