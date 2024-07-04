2024.07.04 10:40

Министр обороны Литвы: укрепление границы за десятилетие обойдется в 600 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Чтобы укрепить границы Литвы с Россией и Беларусью, в течение следующего десятилетия потребуется около 600 млн евро, говорит министр национальной Лауринас Кащюнас.

„Это 30-40 млн евро в год, а в некоторых случаях и больше“, - сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции в среду.

По его словам, эти средства будут направлены на реализацию мер по укреплению границы. Л. Кащюнас добавил, что Литва подписала контракты о мерах контрмобильности, которые прибудут на базы уже в конце июля.

„Приобретение противотанковых мин и мин дистанционного применения, подготовка сети противотанковых рвов. При необходимости подготовка мостов. Облесение в районах, где необходимы естественные физические барьеры. С конца лета в некоторых приграничных районах будет проводиться постоянная фортификация“, - подчеркнул министр.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, находившийся в то время с визитом в Вильнюсе, подчеркнул, что для укрепления границы с Беларусью и Россией государство запланировало план „Восточного щита“. По его словам, запланированные действия Литвы и план обороны Польши могут дополнять друг друга, чтобы добиться большей защиты границ.

„Правительство Литвы приняло постановление о строительстве литовской линии обороны. В Польше мы применим „Восточный щит“. Эти действия будут дополнять друг друга. При этом границы обеих стран будут защищены. Для этих действий мы хотим получить финансирование от Европейского союза (ЕС) „, - сказал В. Косиняк-Камыш.

Как сообщалось ранее, Минобороны Польши на 2024-2028 годы запланировало план „Восточный щит“ по укреплению границы Польши с Беларусью и Россией.

Правительство Польши объявило, что на программу „Восточный щит“ будет выделено 10 млрд злотых (2,4 млрд евро), финансировать программу также будет Европейский союз.

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