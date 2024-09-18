Министр обороны Литвы: Украине в этом году будет передана военная помощь еще на 40-50 млн евро

„Речь идет о дополнительных 40–50 миллионах“, – заявил Л. Кащюнас после заседания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороны, где обсуждался вопрос поддержки Украины.

По его словам, Литва выделяет 10 млн евро на производство ракет „Паляница“ в Украине. Кроме того, ведется поиск возможностей для закупки и передачи Украине систем ПВО малой дальности.

„Мы ищем на рынке различные системы ПВО малой дальности, которые можно будет закупить на рынке и передать. Это такая как бы минимальная, крохотная чешская инициатива – если находишь, покупаешь“, – сказал Л. Кащюнас.