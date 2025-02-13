Министр обороны Литвы: Украина – это лишь первая стадия имперской экспансии России

„От нас зависит, останемся ли мы в стороне или оправдаем ожидания и нашу способность бороться за Украину, бороться за нашу свободу. Через несколько лет мы окажемся в такой ситуации, когда Россия, стремительно развивая свою военную промышленность и армию, двинется вперед“, – заявила Д. Шакалене журналистам во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
„Мы все понимаем, что на данный момент Украина является лишь первым этапом имперской экспансии России. Мы в странах Балтии очень хорошо помним (...), что значит, когда Россия готовится к войне“, – подчеркнула она.
По словам министра, на фоне нынешних геополитических вызовов и хода войны России в Украине у НАТО есть два выхода – позволить лидерам США и России за всех решить, как мир будет выглядеть, или предпринять решительные действия.
„Нам предстоят очень трудные разговоры. У нас есть два направления, есть два совершенно очевидных выбора. Или мы выбираем поверить в иллюзию, что господин Трамп и господин Путин найдут решение для всех нас – и это было бы смертельной ловушкой. Или мы, как Европа, используем нашу экономическую, финансовую и военную мощь и становимся теми, кто вместе с США будут решать, что произойдет в Европе и в Украине. Давайте не будем наивными – США не только крупнейший союзник по Альянсу НАТО, но и тот, кто платит за нашу безопасность. Это необходимо исправить“, – подчеркнула Д. Шакалене.
В четверг Кремль заявил, что встречу Д. Трампа и В. Путина необходимо организовать „оперативно“. Это прозвучало после долгого телефонного разговора президентов США и России днем ранее.
Представитель Кремля заявил, что переговоры с США желательны не только для Украины, но и для европейской безопасности и вопросов, связанных с Москвой, которая в 2021 г. потребовала от НАТО вернуться к границам 1997 года.
В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет на состоявшемся в среду в Брюсселе заседании контактной группы по обороне Украины заявил, что Украина не может надеяться на возвращение всех оккупированных Россией территорий и вступление в НАТО.