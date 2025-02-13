Министр обороны Литвы: Украина – это лишь первая стадия имперской экспансии России

„Нам предстоят очень трудные разговоры. У нас есть два направления, есть два совершенно очевидных выбора. Или мы выбираем поверить в иллюзию, что господин Трамп и господин Путин найдут решение для всех нас – и это было бы смертельной ловушкой. Или мы, как Европа, используем нашу экономическую, финансовую и военную мощь и становимся теми, кто вместе с США будут решать, что произойдет в Европе и в Украине. Давайте не будем наивными – США не только крупнейший союзник по Альянсу НАТО, но и тот, кто платит за нашу безопасность. Это необходимо исправить“, – подчеркнула Д. Шакалене.