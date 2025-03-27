Министр обороны Литвы: транспортное средство из воды пока не извлечено

„У нас пока нет такой информации, поскольку сейчас идет очень сложная фаза операции, мы пытаемся получить доступ к транспортному средству, но нет никаких гарантий, что солдаты находятся в нем. Также проверяются другие сценарии, другие варианты“, - сказала министр в эфире радио LRT в четверг.
По ее словам, на месте происшествия прилагаются все усилия для извлечения транспортного средства из воды.
„Я разговаривала с руководителем операции утром, конечно, люди работали всю ночь, как литовские, так и американские солдаты, а также пожарные. И есть определенные позитивные признаки того, есть надежда, что более быстрый сценарий может быть реальным из-за определенных возможностей извлечения техники. Всю ночь откачивалась вода, всю ночь выполнялись все остальные действия – укреплялся грунт, чтобы могла прибыть и дополнительная тяжелая техника, не повредив газопровод“, - подчеркнула Д. Шакалене.
Верит, что несчастный случай в Пабраде не повлияет на сотрудничество с США
Министр также утверждает, что несчастный случай на Пабрадском полигоне не нанесет ущерба отношениям с Соединенными Штатами Америки (США). Напротив, по ее словам, такая ситуация только укрепит двустороннее сотрудничество.
„Текущая ситуация укрепляет наше сотрудничество. США, как на политическом, так и на дипломатическом и военном уровнях, действительно выразили искреннюю благодарность нашим солдатам, нашим спасателям и нашим сотрудникам, потому что как только мы узнали, мы сразу и очень быстро оказали очень серьезную и всестороннюю помощь, и то, чего сами американцы не знали вначале и не могли сделать, благодаря нашим усилиям многое было сразу достигнуто и сделано очень быстро“, - сказала Д. Шакалене.
По ее словам, американские солдаты ценятся так же, как и литовские.
„И я бы сказала то, что вчера сказал командующий армией, – эти американские солдаты – наши. Они действительно так же дороги нам, как и наши солдаты. И американцы это видят и чувствуют. Это очень болезненная и сложная ситуация, которая в то же время показывает, что мы действительно крепкие партнеры, мы семья“, - подчеркнула министр.
Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств.
Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.
Посольство США сообщило, что пропавшие без вести являютсявоеннослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. Инцидент произошел во время плановых тактических учений.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских солдат в Литве.
В среду вечером место инцидента также посетили министр обороны Д. Шакалене и командующий Литовской армией Р. Вайкшнорас. Они заверили, что информации, подтверждающей гибель солдат, нет.