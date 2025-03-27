Министр обороны Литвы: транспортное средство из воды пока не извлечено

„И я бы сказала то, что вчера сказал командующий армией, – эти американские солдаты – наши. Они действительно так же дороги нам, как и наши солдаты. И американцы это видят и чувствуют. Это очень болезненная и сложная ситуация, которая в то же время показывает, что мы действительно крепкие партнеры, мы семья“, - подчеркнула министр.