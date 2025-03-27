2025.03.27 09:10

Министр обороны Литвы: транспортное средство из воды пока не извлечено

 
Каролина Конопацкене
ru.DELFI.lt
ELTA
JAV karių gelbėjimo operacija Pabradėje
JAV karių gelbėjimo operacija Pabradėje
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Пока военные и пожарные продолжают поиски пропавших американских солдат в Пабраде, министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявляет, что до сих пор спасателям не удалось вытащить гусеничное транспортное средство из водоема. Поэтому остается неясным, могли ли четверо пропавших американских солдат находиться внутри него.

„У нас пока нет такой информации, поскольку сейчас идет очень сложная фаза операции, мы пытаемся получить доступ к транспортному средству, но нет никаких гарантий, что солдаты находятся в нем. Также проверяются другие сценарии, другие варианты“, - сказала министр в эфире радио LRT в четверг.

По ее словам, на месте происшествия прилагаются все усилия для извлечения транспортного средства из воды.

„Я разговаривала с руководителем операции утром, конечно, люди работали всю ночь, как литовские, так и американские солдаты, а также пожарные. И есть определенные позитивные признаки того, есть надежда, что более быстрый сценарий может быть реальным из-за определенных возможностей извлечения техники. Всю ночь откачивалась вода, всю ночь выполнялись все остальные действия – укреплялся грунт, чтобы могла прибыть и дополнительная тяжелая техника, не повредив газопровод“, - подчеркнула Д. Шакалене.

Верит, что несчастный случай в Пабраде не повлияет на сотрудничество с США

Министр также утверждает, что несчастный случай на Пабрадском полигоне не нанесет ущерба отношениям с Соединенными Штатами Америки (США). Напротив, по ее словам, такая ситуация только укрепит двустороннее сотрудничество.

„Текущая ситуация укрепляет наше сотрудничество. США, как на политическом, так и на дипломатическом и военном уровнях, действительно выразили искреннюю благодарность нашим солдатам, нашим спасателям и нашим сотрудникам, потому что как только мы узнали, мы сразу и очень быстро оказали очень серьезную и всестороннюю помощь, и то, чего сами американцы не знали вначале и не могли сделать, благодаря нашим усилиям многое было сразу достигнуто и сделано очень быстро“, - сказала Д. Шакалене.

По ее словам, американские солдаты ценятся так же, как и литовские.

„И я бы сказала то, что вчера сказал командующий армией, – эти американские солдаты – наши. Они действительно так же дороги нам, как и наши солдаты. И американцы это видят и чувствуют. Это очень болезненная и сложная ситуация, которая в то же время показывает, что мы действительно крепкие партнеры, мы семья“, - подчеркнула министр.

Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств.

Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.

Посольство США сообщило, что пропавшие без вести являютсявоеннослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. Инцидент произошел во время плановых тактических учений.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских солдат в Литве.

В среду вечером место инцидента также посетили министр обороны Д. Шакалене и командующий Литовской армией Р. Вайкшнорас. Они заверили, что информации, подтверждающей гибель солдат, нет.

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