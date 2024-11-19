Министр обороны Литвы: только победа Украины и членство в НАТО обеспечат безопасность Европы

„Россия не намерена прекращать войну, и об этом свидетельствует массовое увеличение атак беспилотников. Литва поддерживает план победы Украины, включая членство в НАТО, поскольку только так мы сможем гарантировать безопасность Европы. Мы не поддерживаем давление относительно переговоров в условиях, близких к капитуляции, это не является ни справедливым, ни устойчивым“, - сказал Л. Кащюнас.

„Перемещая оборонную промышленность Украины, мы будем производить оружие не только для Украины, но и для себя, потому что война в Украине – это еще и война оборонной промышленности и технологий. Критические пробелы в потенциале должны быть устранены посредством увеличения финансовых обязательств перед оборонной промышленностью Украины. Мы ожидаем значительную часть кредита для оборонной промышленности от государств большой семерки“, - сказал политик.