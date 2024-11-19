2024.11.19 16:53

Министр обороны Литвы: только победа Украины и членство в НАТО обеспечат безопасность Европы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Во вторник, принимая участие во встрече министров обороны Совета ЕС по иностранным делам, министр обороны Лауринас Кащюнас заявил, что не поддерживает давление, оказываемое на Украину относительно переговоров с Россией.

„Россия не намерена прекращать войну, и об этом свидетельствует массовое увеличение атак беспилотников. Литва поддерживает план победы Украины, включая членство в НАТО, поскольку только так мы сможем гарантировать безопасность Европы. Мы не поддерживаем давление относительно переговоров в условиях, близких к капитуляции, это не является ни справедливым, ни устойчивым“, - сказал Л. Кащюнас.

Он подчеркнул, что поддержка укрепления украинской оборонной промышленности должна быть значительным интересом всего ЕС.

„Перемещая оборонную промышленность Украины, мы будем производить оружие не только для Украины, но и для себя, потому что война в Украине – это еще и война оборонной промышленности и технологий. Критические пробелы в потенциале должны быть устранены посредством увеличения финансовых обязательств перед оборонной промышленностью Украины. Мы ожидаем значительную часть кредита для оборонной промышленности от государств большой семерки“, - сказал политик.

В ходе встречи в Брюсселе министры также обсудили дальнейшую реализацию Европейского фонда мира и использование почти 2 млрд евро замороженных средств РФ для оборонных нужд Украины.

Как указывает Минобороны, в этом году из Литвы в Украину доставлена поддержка на сумму 180 млн евро, а на закупки у оборонной промышленности этой страны было выделено 10 млн евро.

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