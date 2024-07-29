2024.07.29 12:47

Министр обороны Литвы сообщил о планах по производству мин в Литве: мы готовы к перспективному плану

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Министр обороны Лауринас Кащюнас сообщил о планах по производству мин в Литве. По его словам, этот вопрос уже обсуждается с представителями литовской промышленности.

„Мы выдвинули идею, возможно ли изготовить литовскую мину. Может быть, максимально простую, но эффективную. Мы направили такое приглашение для обсуждения с представителями отрасли. Некоторые компании уже сигнализируют, что могут начать это делать“, - сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции, организованной правительством.

„В августе у нас будут встречи, мы посмотрим, каковы перспективы для производства литовской мины. Мы готовы к перспективному плану“, - добавил министр.

В понедельник правительство представило меры контрмобильности, которые направлены на укрепление безопасности границы Литвы с Россией и Беларусью.

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Delfi
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