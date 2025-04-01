Министр обороны Литвы сообщает о выходе Финляндии из Оттавской конвенции

„Хорошие новости из Финляндии! Финны приняли историческое решение выйти из Конвенции о противопехотных минах (Оттавской). И увеличить свой оборонный бюджет!“ – сообщила министр в социальной сети Facebook.
По ее словам, совместное региональное решение было долгожданным и скоординированным.
„Литва совместно с Польшей, Латвией и Эстонией после трех месяцев интенсивных переговоров 18 марта объявила о своем планируемом выходе из Оттавской конвенции. (...) Сегодня это наше решение было подкреплено выбором Финляндии – это явный знак, что регион серьезно настроен на укрепление мер обороны и сдерживания“, - сказала Д. Шакалене и отметила, что военная угроза для стран, граничащих с Беларусью и Россией, за последние годы существенно возросла.
18 марта страны Балтии совместно с Польшей официально объявили о планируемом выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Окончательное решение о выходе Литвы из конвенции примут президент и Сейм.