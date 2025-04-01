Министр обороны Литвы сообщает о выходе Финляндии из Оттавской конвенции

„Литва совместно с Польшей, Латвией и Эстонией после трех месяцев интенсивных переговоров 18 марта объявила о своем планируемом выходе из Оттавской конвенции. (...) Сегодня это наше решение было подкреплено выбором Финляндии – это явный знак, что регион серьезно настроен на укрепление мер обороны и сдерживания“, - сказала Д. Шакалене и отметила, что военная угроза для стран, граничащих с Беларусью и Россией, за последние годы существенно возросла.