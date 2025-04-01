2025.04.01 16:02

Министр обороны Литвы сообщает о выходе Финляндии из Оттавской конвенции

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Министр обороны Довиле Шакалене во вторник сообщила, что союзник Литвы Финляндия выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

„Хорошие новости из Финляндии! Финны приняли историческое решение выйти из Конвенции о противопехотных минах (Оттавской). И увеличить свой оборонный бюджет!“ – сообщила министр в социальной сети Facebook.

По ее словам, совместное региональное решение было долгожданным и скоординированным.

„Литва совместно с Польшей, Латвией и Эстонией после трех месяцев интенсивных переговоров 18 марта объявила о своем планируемом выходе из Оттавской конвенции. (...) Сегодня это наше решение было подкреплено выбором Финляндии – это явный знак, что регион серьезно настроен на укрепление мер обороны и сдерживания“, - сказала Д. Шакалене и отметила, что военная угроза для стран, граничащих с Беларусью и Россией, за последние годы существенно возросла.

18 марта страны Балтии совместно с Польшей официально объявили о планируемом выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Окончательное решение о выходе Литвы из конвенции примут президент и Сейм.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии