Министр обороны Литвы: сердца полны тревоги, но не отчаяния

Премьер-министр Г. Палуцкас подчеркивает историческое значение вступления Литвы в альянс. По его словам, вступление Литвы в Альянс стало не только историческим достижением во внешней политике и политике безопасности, но и подтверждением зрелости государства и его демократии. „В эти дни, когда мы часто обсуждаем нашу безопасность, у нас есть привилегия думать о Литве как о части самого мощного альянса в истории. Именно вэтом контексте нашего 21-летнего членства в НАТО, мы каждый день работаем над дальнейшим укреплением нашей безопасности. Мы делаем это не в одиночку, а вместе с нашими союзниками. Поэтому быть частью НАТО — это огромное достижение для Литвы“, — говорит Г. Палуцкас.