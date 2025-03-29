Министр обороны Литвы: сердца полны тревоги, но не отчаяния

„Сегодня особенный, но и грустный день. Пока мы продолжаем искать пропавших американских солдат, наши сердца наполняются тревогой, но не отчаянием. Наша вера не угасает даже в самые трудные моменты. И сегодня эта вера объединяет нас в молитве и сотрудничестве. В такие дни мы еще сильнее чувствуем, что на самом деле значит быть частью такой семьи, как альянс НАТО.
Альянс, который выстоит вместе, несмотря ни на какие трудности. Где каждый союзник — не просто партнер, а настоящий друг. Где поддержка друг друга — это не просто пустые слова. Историческое решение стать членом НАТО коренным образом изменило безопасность нашей страны. Мы гордимся тем, что являемся частью НАТО. Мы благодарны тем, благодаря кому Литва стала членом НАТО. И тем, кто каждый день рискует своей жизнью ради нашей безопасности. С праздником, Литва“, — пишет министр.
Delfi напоминает, что в субботу утром литовские военные заявили, что тросы уже готовы для подключения оборудования, а на другой стороне водоема экскаватор готовит подход для большого земснаряда. Цель работы — создать подходящие условия для погружения водолазов и присоединения тросов к бронемашине.
Президент Гитанас Науседа и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас в субботу также поздравили народ Литвы с 21-й годовщиной членства страны в альянсе НАТО. „Литва имеет долгую историю борьбы за независимость. Мы прекрасно понимаем, что значит бороться за свободу. Угроза российской агрессии сегодня реальна. Сильный трансатлантический альянс — наша гарантия того, что мы сможем ответить на эти угрозы“, — говорит лидер страны Г. Науседа.
Президент подчеркнул, что Литва является и останется ответственным членом НАТО, приверженным дальнейшему укреплению Альянса и содействующим его сдерживающему потенциалу.
Премьер-министр Г. Палуцкас подчеркивает историческое значение вступления Литвы в альянс. По его словам, вступление Литвы в Альянс стало не только историческим достижением во внешней политике и политике безопасности, но и подтверждением зрелости государства и его демократии. „В эти дни, когда мы часто обсуждаем нашу безопасность, у нас есть привилегия думать о Литве как о части самого мощного альянса в истории. Именно вэтом контексте нашего 21-летнего членства в НАТО, мы каждый день работаем над дальнейшим укреплением нашей безопасности. Мы делаем это не в одиночку, а вместе с нашими союзниками. Поэтому быть частью НАТО — это огромное достижение для Литвы“, — говорит Г. Палуцкас.
„Членство в НАТО — это привилегия и поддержка, которые есть у немногих, поэтому мы каждый раз отмечаем годовщину членства как особый день. Однако членство не отменяет необходимости заботиться о собственной национальной обороне и инвестировать в обеспечение нашей общей безопасности. Нынешнее правительство последовательно делало это и будет делать впредь, потому что мы понимаем: безопасность — это фундамент, на котором мы строим все наши будущие планы. И чем прочнее этот фундамент, тем более успешное государство мы сможем построить“, — говорит он.