Министр обороны Литвы: регистрация в комендатуры будет продолжаться

„Мы сохраняем регистрацию, чтобы люди, которые хотят иметь свое место в планах обороны, знали этот алгоритм, и эта регистрация всегда будет жива. Информационная кампания, когда нужно будет приглашать в соответствии с потребностями армии, будет делом следующего года“, - сказал Elta Л. Кащюнас.