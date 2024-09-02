Министр обороны Литвы: регистрация в комендатуры будет продолжаться

„Мы сохраняем регистрацию, чтобы люди, которые хотят иметь свое место в планах обороны, знали этот алгоритм, и эта регистрация всегда будет жива. Информационная кампания, когда нужно будет приглашать в соответствии с потребностями армии, будет делом следующего года“, - сказал Elta Л. Кащюнас.
По словам министра, хотя точное число зарегистрировавшихся пока неизвестно, похоже, оно составит около 5,5 тыс.
Как сообщалось ранее, первое обучение зарегистрированных лиц должно начаться в октябре.
„Первые 70 человек будут приглашены на какой-нибудь полигон на несколько дней. Этих людей подготовят к комендантским функциям: борьба с диверсионными группами, блокпосты, охрана инфраструктуры, немного теории, практические действия“, - пояснил Л. Кащюнас.
Зарегистрировавшимся в комендатуры лицам также потребуется пройти проверку здоровья – будет применяться упрощенный порядок, нужно будет соответствовать критериям Союза стрелков, а не нагрузке профессиональной службы, указал министр.
ELTA напоминает, что согласно указу Министерства обороны (Минобороны), зарегистрировавшиеся лица будут приглашаться на учения в составе воинских частей военных комендатур от 3 до 10 дней в году. В ходе учений планируется предоставить им оружие и экипировку.
В случае войны граждане, включенные в комендантские списки и получившие боевые навыки, будут участвовать в обороне своего города или района, охране важных объектов в жилой среде, контрольных постов, обеспечивать соблюдение комендантского часа, участвовать в процессе реквизиции имущества, следить за территорией, бороться с незаконными вооруженными формированиями или выполнять другие задачи, поставленные Литовской армией.
В мирное время комендантские части будут комплектоваться профессиональными военнослужащими, причисленными военнообязанными подготовленного резерва, комендантскими стрелками Союза стрелков и гражданскими лицами. В мирное время их военную подготовку будут обеспечивать Добровольческие силы охраны края (ДСОК).