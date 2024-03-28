Министр обороны Литвы провел дистанционную беседу с министром обороны Украины

"Непрерывность поддержки Украины – наша стратегическая цель. Поэтому сегодня с министром Рустемом Умеровым обсудили вопросы военной помощи Украине, говорили о том, в чем она больше всего нуждается на данный момент, где и как мы можем срочно помочь", – сказал министр Л. Кащюнас.
Как сообщили в министерстве, в ходе встречи, на которой также присутствовали командующие Литовской и Украинской армий, обсуждались нехватка боеприпасов и необходимость активизации деятельности военной промышленности, присоединения к многосторонним инициативам в процессе производства, закупки или увеличения объемов производства вооружения и боеприпасов.
Министры, при участии командующих армиями, также обсудили стремление Литвы к стимулированию производства дронов и антидронов. Это решение также очень актуально для украинской стороны. Украинцы могли бы внести свой вклад в некоторые технологии, связанные с производством дронов и антидронов, а также поделиться опытом их действия на поле боя.
Следует напомнить, что Литва, в ответ на запросы Украины, поставив в начале марта воюющей стране 155-мм боеприпасы, приняла решение выделить 35 млн евро в качестве вклада в многостороннюю инициативу Чехии по закупке боеприпасов и их передаче Украине.
Военная помощь, оказанная Украине Национальной системой обороны на сегодняшний день, включает в себя различное оружие, боеприпасы, беспилотники, средства борьбы с дронами, обучение военнослужащих, ремонт тяжелой техники и иную поддержку, предоставляемую в соответствии с заявленными потребностями Украины.
Литва уже разработала план долгосрочной поддержки Украины, на 2024-2026 гг. запланирована партия военной помощи Украине на сумму 200 млн евро для новых закупок. С начала войны Литва оказала Украине помощь на сумму около 605 млн евро.