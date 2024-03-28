Министр обороны Литвы провел дистанционную беседу с министром обороны Украины

"Непрерывность поддержки Украины – наша стратегическая цель. Поэтому сегодня с министром Рустемом Умеровым обсудили вопросы военной помощи Украине, говорили о том, в чем она больше всего нуждается на данный момент, где и как мы можем срочно помочь", – сказал министр Л. Кащюнас.

Как сообщили в министерстве, в ходе встречи, на которой также присутствовали командующие Литовской и Украинской армий, обсуждались нехватка боеприпасов и необходимость активизации деятельности военной промышленности, присоединения к многосторонним инициативам в процессе производства, закупки или увеличения объемов производства вооружения и боеприпасов.