Министр обороны Литвы призывает использовать замороженные российские активы: это вопрос политической воли

„Мы оказались в абсурдной ситуации — 300 миллиардов евро замороженных российских средств остаются неиспользованными, потому что нам некомфортно думать об использовании денег агрессора для восстановления атакованной страны. Литва подготовила анализ, обосновывающий, как эти средства могут быть использованы как для восстановления Украины, так и в качестве рычага давления на переговорах о прекращении огня“, - цитируется в сообщении Минобороны Д. Шакалене.
„Нам срочно нужны миллиарды как для поддержки Украины, так и для укрепления европейской обороноспособности и промышленности, поэтому мы больше не можем „играть в игры“ с замороженными деньгами. Это не юридический вопрос, а вопрос политической воли – нам нужно четко обозначить его как предмет переговоров и стратегическую гарантию“, - добавила она.
Министр также подчеркнула необходимость продолжения инвестиций в Украину как по „литовской“, так и по „датской“ модели – „покупать у Украины для Украины“.
„Необходимо расширять сотрудничество с Украиной за счет совместных проектов. Украинская промышленность имеет огромный потенциал стать крупным игроком на мировом рынке оборонной промышленности. Темпы развития их оборонной промышленности беспрецедентны, а рост производственных мощностей стремителен и широк“, - подчеркнула Д. Шакалене.
Конференция Ялтинской европейской стратегии – ежегодная международная конференция лидеров, которая проводится в Украине с 2004 года. В мероприятии принимают участие свыше 350 участников из более чем 50 стран мира, среди которых представители политики, бизнеса, СМИ, гражданского общества и экспертного сообщества.