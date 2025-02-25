Министр обороны Литвы призывает использовать замороженные российские активы: это вопрос политической воли

„Мы оказались в абсурдной ситуации — 300 миллиардов евро замороженных российских средств остаются неиспользованными, потому что нам некомфортно думать об использовании денег агрессора для восстановления атакованной страны. Литва подготовила анализ, обосновывающий, как эти средства могут быть использованы как для восстановления Украины, так и в качестве рычага давления на переговорах о прекращении огня“, - цитируется в сообщении Минобороны Д. Шакалене.

„Нам срочно нужны миллиарды как для поддержки Украины, так и для укрепления европейской обороноспособности и промышленности, поэтому мы больше не можем „играть в игры“ с замороженными деньгами. Это не юридический вопрос, а вопрос политической воли – нам нужно четко обозначить его как предмет переговоров и стратегическую гарантию“, - добавила она.