Министр обороны Литвы призывает ЕС ускорить принятие решения об учреждении фонда помощи Украине

 
Borisas Pistoriusas, Arvydas Anušauskas
Borisas Pistoriusas, Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас призывает министров обороны Евросоюза (ЕС) ускорить принятие решения и учредить фонд помощи Украине, бюджет которого в этом году составил бы 5 млрд евро.

"Сейчас мы находимся на критическом этапе войны. Государства должны использовать все имеющиеся возможности для закупки оружия для Украины", – заявил А. Анушаускас во время неформальной встречи министров обороны ЕС в Брюсселе.

Как сообщило в среду Министерство национальной обороны (Минобороны), в ходе встречи была подчеркнута необходимость ускорения поставок боеприпасов в Украину, а также обсуждались краткосрочная и долгосрочная военная поддержка Украины Евросоюзом, укрепление европейской оборонной промышленности, а также военные миссии и операции ЕС.

А. Анушаускас также встретился с министрами обороны Дании, Италии, Нидерландов и Испании.

В ходе двусторонних встреч обсуждались формируемая Литвой коалиция по разминированию Украины и реализация ротационной модели противовоздушной обороны НАТО, начиная с восточного фланга Альянса.

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