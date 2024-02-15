Министр обороны Литвы: призываем союзников по НАТО амбициозно увеличивать финансирование обороны

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В четверг министр национальной обороны Арвидас Анушаускас принял участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где обсуждалась подготовка к саммиту Альянса в Вашингтоне. Литва призвала союзников амбициозно увеличивать финансирование обороны и наращивать недостающие мощности.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства национальной обороны (Минобороны), в этом году рекордное количество стран НАТО достигнет 2-процентного уровня ВВП для финансирования обороны. Однако, по мнению А. Анушаускаса, с учетом нынешней ситуации с безопасностью, амбиции должны быть больше.

"Очень важно, чтобы НАТО продолжило ускоренными темпами укреплять коллективную оборону в соответствии с принятыми в Мадриде и утвержденными в Вильнюсе решениями. Летний саммит в Вашингтоне должен обеспечить практическую реализацию принятых решений и продемонстрировать готовность Альянса сдерживать и защищать каждый сантиметр Альянса", – цитируется А. Анушаускас в пресс-релизе.

Министр также отметил приоритеты Литвы, которые планируется достичь до саммита.
"Наш важнейший приоритет — реализация региональных планов. Нам также необходим прогресс в укреплении интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Надеемся на практическую реализацию ротационной модели ПВО", – подчеркнул перед союзниками А. Анушаускас.

В Брюсселе министр провел двустороннюю встречу с Верховным главнокомандующим союзными войсками в Европе генералом Кристофером Г. Каволи, с которым он обсудил ситуацию с безопасностью и процесс адаптации коллективной обороны НАТО.

А. Анушаускас также отдельно встретился с министрами обороны Польши, Нидерландов и Турции и обсудил важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

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