Министр обороны Литвы: призываем союзников по НАТО амбициозно увеличивать финансирование обороны

Как сообщается в пресс-релизе Министерства национальной обороны (Минобороны), в этом году рекордное количество стран НАТО достигнет 2-процентного уровня ВВП для финансирования обороны. Однако, по мнению А. Анушаускаса, с учетом нынешней ситуации с безопасностью, амбиции должны быть больше.
"Очень важно, чтобы НАТО продолжило ускоренными темпами укреплять коллективную оборону в соответствии с принятыми в Мадриде и утвержденными в Вильнюсе решениями. Летний саммит в Вашингтоне должен обеспечить практическую реализацию принятых решений и продемонстрировать готовность Альянса сдерживать и защищать каждый сантиметр Альянса", – цитируется А. Анушаускас в пресс-релизе.
Министр также отметил приоритеты Литвы, которые планируется достичь до саммита.
"Наш важнейший приоритет — реализация региональных планов. Нам также необходим прогресс в укреплении интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Надеемся на практическую реализацию ротационной модели ПВО", – подчеркнул перед союзниками А. Анушаускас.
В Брюсселе министр провел двустороннюю встречу с Верховным главнокомандующим союзными войсками в Европе генералом Кристофером Г. Каволи, с которым он обсудил ситуацию с безопасностью и процесс адаптации коллективной обороны НАТО.
А. Анушаускас также отдельно встретился с министрами обороны Польши, Нидерландов и Турции и обсудил важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны.