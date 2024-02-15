Министр обороны Литвы: призываем союзников по НАТО амбициозно увеличивать финансирование обороны

Как сообщается в пресс-релизе Министерства национальной обороны (Минобороны), в этом году рекордное количество стран НАТО достигнет 2-процентного уровня ВВП для финансирования обороны. Однако, по мнению А. Анушаускаса, с учетом нынешней ситуации с безопасностью, амбиции должны быть больше.

"Очень важно, чтобы НАТО продолжило ускоренными темпами укреплять коллективную оборону в соответствии с принятыми в Мадриде и утвержденными в Вильнюсе решениями. Летний саммит в Вашингтоне должен обеспечить практическую реализацию принятых решений и продемонстрировать готовность Альянса сдерживать и защищать каждый сантиметр Альянса", – цитируется А. Анушаускас в пресс-релизе.