Министр обороны Литвы примет участие во встрече министров обороны стран НАТО и Мюнхенской конференции по безопасности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министр обороны Арвидас Анушаускас отправляется в Бельгию, где 14-15 февраля примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Как сообщает министерство, министры обороны стран НАТО обсудят подготовку к саммиту в Вашингтоне, уделив особое внимание вопросам осуществимости оборонных планов Альянса, финансирования обороны и наращивания промышленного потенциала. Также состоится заседание Совета НАТО-Украина.

В Брюсселе А. Анушаускас также проведет отдельные двусторонние встречи и примет участие в дистанционной встрече контактной группы сторонников Украины формата Рамштайн.

После визита в Брюссель министр отправится в Германию, где в пятницу и субботу примет участие в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Там высокопоставленные представители политики, армии и оборонной промышленности обсудят важнейшие вызовы внешней политики и политики безопасности.

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