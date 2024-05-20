Министр обороны Литвы представил меры по расширению сил беспилотников: будет создан "реестр дронов"

Л. Кащюнас подчеркнул, что в начале сентября откроется центр компетенции по дронам при Литовской военной академии.
"С 1 августа начнется регистрация желающих получить навыки оператора дронов, а с 1 сентября начнутся курсы операторов дронов. Цель – не менее тысячи граждан, приобретших навыки операторов дронов", – сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции в понедельник.
Министр сообщил, что уже сейчас 4200 граждан имеют право управлять дронами. По его словам, Министерство обороны, Департамент мобилизации и гражданского сопротивления и Агентство транспортных компетенций в ближайшее время подпишут трехстороннее соглашение о переводе этих людей в базу данных.
В целях продвижения индустрии дронов министр предусмотрел, что компании, занимающиеся производством FPV-дронов, представят свою продукцию до 10 июня. По словам министра, компании обещают произвести необходимое количество дронов для Украины до конца июня.
Он подчеркнул, что всего на производство дронов будет выделено 10 млн. евро.
Обучение продлится 2-3 дня, будут предоставлены только базовые навыки
Руководитель Литовской военной академии им. Й. Жемайтиса Алмантас Лейка признает, что в центре компетенции по дронам людям будут предоставлять только базовые навыки. По его словам, обучение продлится примерно 2-3 дня.
"Это будут чисто базовые навыки (...). Это баланс между временем, которое любой член общества может посвятить этому делу, и тем, что мы должны, могли бы им дать", - сказал А. Лейка на пресс-конференции.
Однако, по его словам, ожидается, что прошедшие обучение продолжат совершенствовать свои навыки.
"Достаточно ли – наверное, нет. (...) Этот навык будет и дальше формироваться, совершенствоваться и развиваться", - подчеркнул А. Лейка.
Также будут задействованы организации
Еще 1,5 млн. евро на закупку дронов будут выделены Союзу стрелков Литвы (ССЛ). По словам министра, таким образом в ССЛ будут сформированы подразделения дронов, организовано обучение и осуществлено развитие конструирования беспилотников.
По словам Л. Кащюнаса, для неправительственных организаций (НПО) будет объявлен конкурс на финансирование предлагаемых ими программ разработки дронов.
"По мере того, как начинается движение в этой области, я слышу много разных идей, например, о том, что коллегии и другие школы планируют создать дроновые классы, предлагают ремонтные базы. ССЛ также заключает с ними договоры о сотрудничестве. Здесь можно будет продвинуть процесс вперед", - сказал министр.
Достигнута договоренность о новой тренировочной трассе для дронов в Вильнюсе
В ходе пресс-конференции Л. Кащюнас также подтвердил, что уже найдены решения относительно новой тренировочной трассы для дронов в Вильнюсе.
"Скоро мэр города озвучит идеи города в направлении дронов. Также будут ответы, в каком месте города можно будет разместить трассу для дронов", - сказал Л. Кащюнас.
"Я точно знаю, что решения приняты, точно знаю, что они согласованы с теми энтузиастами дронов, которые тогда участвовали в заседании КНБО", - заверил он.
Однако министр не уточнил, где может появиться эта тренировочная трасса для дронов.