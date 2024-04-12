Министр обороны Литвы представил концепцию военных комендатур: жители смогут присоединиться с 1 мая

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdemaras Rupšys, Laurynas Kasčiūnas
Valdemaras Rupšys, Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Министр обороны Лауринас Кащюнас, представивший в пятницу концепцию военных комендатур в мирное время, сообщил, что с 1 мая в эти структуры смогут зарегистрироваться жители, желающие внести свой вклад в оборону страны. Министр также отмечает, что военная подготовка из тех, кто присоединился к комендатурам, начнется осенью.

"С 1 мая (…) по 31 августа будет объявлен период регистрации в службах военного комплектования, которых по всей Литве насчитывается 27, с целью создания резерва (жителей), желающих оружием или другим способом внести свой вклад в территориальную самооборону по месту жительства", - сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции в пятницу.

По словам министра, военная подготовка жителей, присоединившихся к военным комендатурам, должна начаться 1 октября.

"На одного военнослужащего (выделяется) 12 тыс. евро. Если мы наберем тыл в 10-15 тыс. граждан, мы можем умножить и увидим, что на это потребуется более 200 млн. евро", - также отметил он.

Министр подчеркнул, что комендатуры будут иметь важное значение в борьбе с диверсионными группами, в охране объектов, проведении эвакуации и т. д.

Поправки к Закону о военном положении, которые будут регламентировать деятельность военных комендатур, сейчас рассматриваются в Сейме, создавать их министерство предлагает еще в мирное время.

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