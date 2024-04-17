Министр обороны Литвы предложит вместо планируемого танкового батальона создать роту

"Ни за чей счет. Это та же дивизия. Только с дивизией можно двигаться в сторону утяжеления и можно двигаться в сторону средств обеспечения, то есть в сторону усиления ПВО. То есть я не против, я говорю, что если сначала планировалось утяжеление, потом расширение возможностей, то я предлагаю синхронизировать эти процессы, идя по пути поэтапного утяжеления", - сказал журналистам в среду Л. Кащюнас.
Министр утверждает, что, по его мнению, в ходе развития дивизии вместо планируемого танкового батальона может быть создана рота.
"Например, начать с танковой роты, параллельно с этим усилить средства обеспечения, усилить ПВО, приобрести зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) средней и малой дальности. Это синхронизация в одной бюджетной формуле, в тех же бюджетных рамках, может быть, даже немного дешевле", - сказал он.
По словам министра, в перспективе количество танков в дивизии будет увеличено.
"Мы бы ускорили системы ПВО и третий этап, который был запланирован на 2034 год, сейчас мы бы усиливали сферу противовоздушной обороны с дополнительной системой ПВО средней дальности. И танки будут двигаться в своем направлении, но поэтапно: одна рота, потом вторая, третья рота", - подчеркнул Л. Кащюнас.
Однако Л. Кащюнас подчеркивает, что в первую очередь необходимо достичь консенсуса между партиями относительно увеличения финансирования обороны.
"Возможно, мы договоримся о таком финансировании, чтобы все можно было сделать сразу", - рассуждал он.
Подробно свое предложение министр намерен представить на организуемой премьером встрече партий по вопросу финансирования обороны.