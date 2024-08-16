Министр обороны Литвы посетил Центр по обучению управлению дронами в Украине

„Нам очень важно увидеть, как Украина на практике применяет фортификационные и контрмобильные меры, как это работает, как это выглядит. На данный момент мы создаем в Литве парки контрмобильности, мобилизуем меры контрмобильности, которые, в случае агрессии, позволят нам блокировать и приостановить действия враждебных государств „, – заявил Л. Кащюнас.
Во время визита министра в Центр по обучению управлению дронами украинцы продемонстрировали не только летающие дроны, но и дроны других типов.
По мнению Л. Кащюнаса, они являются чрезвычайно важной составляющей современных вооруженных сил.
„Важно признать, что технологии и возможности дронов являются предпосылкой для наличия современных вооруженных сил. Мы не можем отставать, мы должны быть в авангарде технологических преобразований и изменений в военном деле“, – заявил министр национальной обороны Литвы.
По данным Министерства национальной обороны (Минобороны), несколько дней назад под Киевом прошли повторные испытания боевых беспилотников литовских производителей в условиях, соответствующих фронтовым. Цель данных испытаний – чтобы Украина могла выбрать продукцию, максимально соответствующую потребностям армии.
В испытаниях успешно выступили пять литовских производителей боевых дронов. Компаниям будет предложено представить окончательные предложения, с ними будут подписаны договоры на производство дронов, сообщает Минобороны.
По данным министерства, для поддержки Украины планируется предоставить партию литовских дронов на сумму 5 млн евро, кроме того, аналогичное оборудование, стоимость которого может доходить до 3 млн евро, также будет закуплено и для нужд Литовской армии.