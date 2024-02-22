Министр обороны Литвы поддерживает идею возможности добровольно жертвовать на укрепление обороны

"Идея хорошая. Из добровольных взносов по другому законному требованию не было очень много средств, (...) но любое желание помочь и поддержать армию приветствуется", – сказал А. Анушаускас в эфире Žinių radijas.

На этой неделе заместитель председателя Сейма В. Миталас зарегистрировал поправку к Закону о благотворительности и поддержке, которая создаст возможность жителям добровольно финансово поддерживать оборону страны.

Парламентарий предлагает предусмотреть отдельный код взноса для Государственной налоговой инспекции (ГНИ) – чтобы жители и бизнес могли выбирать добровольный ежемесячный или разовый взнос в поддержку безопасности. По словам В. Миталаса, такая возможность пожертвования будет работать по принципу подписки, ее смогут выбрать как физические, так и юридические лица.

Политики страны в последнее время обсуждают необходимость увеличения расходов на нужды национальной обороны.