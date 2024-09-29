Министр обороны Литвы отреагировал на баллон-зонд в аэропорту: это проблема правоохраны

Министр подчеркнул, что это никак не связано с системой ПВО, поэтому правоохрана должна решать, как бороться с таким способом контрабанды. Он не исключает, что такие баллоны можно сбивать в воздухе.

„Если дроны используются для контрабанды, используют средства против дронов, если используют баллоны, их можно сбивать. Это постоянный процесс, но это борьба с контрабандой. Это не связано с системой ПВО, это постоянный процесс, который длится десятилетиями, только появляются новые методы. Эти методы надо выявлять и нейтрализовывать. Это существенный момент. Насколько это от нас зависит, мы поможем пограничникам, но факт, что нужны эффективные меры, оценивать пропорциональность, чтобы можно было сбивать в воздухе. Борьба с контрабандой - дело пограничников“, – сказал Кащюнас.