Министр обороны Литвы о возможном размещении военных в Украине: речь идет только об учебных миссиях

"Формы поддержки Украины находятся на стадии рассмотрения. Эта инициатива также рассматривается. В Париже это обсуждалось на самом высоком уровне, участвовали президенты и премьер-министры. Я думаю, что и в нашей повестке дня, как и в каких формах можно было бы оказать дополнительную поддержку Украине – тоже появится. Но это решение, которое, скорее всего, будет принимать Государственный совет обороны", – заявил журналистам во вторник А. Анушаускас, в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

Однако даже если будет принято решение об отправке войск НАТО в Украину, это будет сделано на многосторонней основе, отметил министр.

Тем не менее политик подчеркнул, что, когда речь идет об отправке военных в Украину, имеются в виду учебные миссии для украинских военных.