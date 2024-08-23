2024.08.23 12:23

Министр обороны Литвы о снаряжении солдата стоимостью около 37 000 евро: это основа нашей обороны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Как сообщил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, представивший в пятницу программу по снаряжению современного солдата, стоимость снаряжения современного солдата – одежды, экипировки и оружия – колеблется от 19 до 37 тыс. евро.

„Хорошо вооруженный, экипированный и надлежаще одетый солдат – это основа нашей обороны. (...) Этому всегда будет уделяться большое внимание“, – заверил Л. Кащюнас на презентации программы.

„Если оружие солдата — автомат, то его снаряжение стоит около 19 тысяч. Если у солдата есть стрелковое оружие, то его снаряжение достигает 29 тысяч, а если он работает с пулеметом, то 37 тысяч“, – пояснил он журналистам в пятницу.

Кроме того, в ходе презентации, состоявшейся в штабном батальона им. Великого князя Литовского Гедиминаса, министр обороны отметил, что дополнительное финансирование, одобренное правительством на прошлой неделе, будет использовано для закупки легких пулеметов, приборов ночного видения и лазерных прицелов. По его словам, цель состоит в постоянном усилении реализации программы современного солдата.

„В рамках программы по снаряжению современного солдата в период 2025-2027 гг. на различную экипировку, одежду и оружие запланировано почти 330 млн евро, в ближайшие десять лет – до 1,2 млрд евро“, – сказал Л. Кащюнас.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии