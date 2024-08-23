Министр обороны Литвы о снаряжении солдата стоимостью около 37 000 евро: это основа нашей обороны

„Хорошо вооруженный, экипированный и надлежаще одетый солдат – это основа нашей обороны. (...) Этому всегда будет уделяться большое внимание“, – заверил Л. Кащюнас на презентации программы.
„Если оружие солдата — автомат, то его снаряжение стоит около 19 тысяч. Если у солдата есть стрелковое оружие, то его снаряжение достигает 29 тысяч, а если он работает с пулеметом, то 37 тысяч“, – пояснил он журналистам в пятницу.
Кроме того, в ходе презентации, состоявшейся в штабном батальона им. Великого князя Литовского Гедиминаса, министр обороны отметил, что дополнительное финансирование, одобренное правительством на прошлой неделе, будет использовано для закупки легких пулеметов, приборов ночного видения и лазерных прицелов. По его словам, цель состоит в постоянном усилении реализации программы современного солдата.
„В рамках программы по снаряжению современного солдата в период 2025-2027 гг. на различную экипировку, одежду и оружие запланировано почти 330 млн евро, в ближайшие десять лет – до 1,2 млрд евро“, – сказал Л. Кащюнас.