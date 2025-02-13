Министр обороны Литвы о российской угрозе: всем стоило бы протереть глаза

„Европа должна активизироваться, Европа должна сама осознать угрозы, и этот призыв звучал как в открытом, так и в закрытом формате: говорите с вашими обществами, действительно ли все общества в Европе понимают срочность вопроса, понимают ли они российскую угрозу и ее близость? Это сообщение действительно важно“, - сказала министр LRT.
„С этой точки зрения, возможно, даже парадоксально, что американцы, находясь так далеко от нас физически, видят лучше, чем некоторые представители нашего общества. Каждому действительно стоило бы протереть глаза и посмотреть, как быстро может измениться ситуация, если мы не будем готовы“, - добавила она.
В среду и четверг Д. Шакалене находится в Брюсселе, где участвует во встречах министров обороны стран НАТО и в формате Рамштайна.
Основными темами повестки встречи министров обороны стран НАТО в этом году являются трансатлантические отношения, предстоящий саммит НАТО в Гааге, укрепление обороны и сдерживания, вопросы расходов на оборону, а также ситуация с безопасностью в Украине и дальнейшая поддержка.
Тем временем встреча в формате Рамштайна, на этот раз под председательством Великобритании, сосредоточена на критических потребностях Украины и укреплении региональной безопасности.