Министр обороны Литвы о российской угрозе: всем стоило бы протереть глаза

„Европа должна активизироваться, Европа должна сама осознать угрозы, и этот призыв звучал как в открытом, так и в закрытом формате: говорите с вашими обществами, действительно ли все общества в Европе понимают срочность вопроса, понимают ли они российскую угрозу и ее близость? Это сообщение действительно важно“, - сказала министр LRT.

„С этой точки зрения, возможно, даже парадоксально, что американцы, находясь так далеко от нас физически, видят лучше, чем некоторые представители нашего общества. Каждому действительно стоило бы протереть глаза и посмотреть, как быстро может измениться ситуация, если мы не будем готовы“, - добавила она.