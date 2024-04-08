Министр обороны Литвы о прибытии в Вильнюс первых солдат немецкой бригады: это выводит нас на другой уровень безопасности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Первые солдаты немецкой бригады, прибывающие в Литву в понедельник, поднимают страну на новый уровень безопасности, сказал министр обороны Лауринас Кащюнас. По его словам, прибытие 20 военнослужащих – это только начало развертывания бригады.

"Это огромный сдерживающий эффект, он выводит нас на новый уровень безопасности и является примером для других стран на восточном фланге по созданию таких архитектур обороны и сдерживания внутри страны", - сказал Л. Кащюнас радио LRT в понедельник.

По его словам, к 2027 году размещение немецкой бригады в Литве вместе с размещением солдат и их семей обойдется стране примерно в 800 млн. евро.

"Общая сумма составляет около 800 млн. евро за эти несколько лет. Сумма того стоит. Это эффект защиты, безопасности и сдерживания, который мы получим, когда сюда будет перемещена немецкая бригада. Это делается постепенно, развеивается во времени. Мы способны это сделать", - сказал министр.

"Все, как левые, так и правые, согласны с тем, что прибытие немецкой бригады является приоритетом национальной безопасности, поэтому независимо от того, кто будет у власти, этот проект пройдет гладко", - добавил он.

По словам Л. Кащюнаса, развертывание бригады идет по плану.

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