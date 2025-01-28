Министр обороны Литвы о повышении зарплат солдатам: сейчас приоритетом является приобретение оружия

„Большое внимание уделяется тому, какими (…) могли бы быть зарплаты, которые стимулировали бы солдат оставаться на службе и привлекали новых, а также тому, что помогло бы нам оставаться на рынке, потому что рынок иногда диктует (условия – ELTA). Таким образом, это комплексное системное изменение“, - сказал Р. Вайкшнорас.