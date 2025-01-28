Министр обороны Литвы о повышении зарплат солдатам: сейчас приоритетом является приобретение оружия

„Нам нужен дополнительный персонал, необходимо взращивать силы армии, прекратить терять людей, нужно набирать их больше. Что касается возможности дополнительного повышения зарплат в ближайшем будущем, то мы все реалистично понимаем, сейчас мы сосредоточимся на приобретениях, это составит львиную долю“, - сказала Д. Шакалене журналистам в Рукле во вторник.
По ее словам, средняя зарплата военнослужащих в декабре выросла за счет финансовых надбавок.
„В декабре причиной такого изменения стали определенные дополнительные выплаты, которые были связаны с финансовыми процессами, когда некоторые суммы удобнее выплачивать в декабре“, - пояснила министр.
Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас сказал, что необходимо согласовать различные аспекты укрепления военного потенциала – как сохранение конкурентоспособных зарплат, так и продолжение закупок техники.
„Это баланс: желая закупить оборудование, технику, необходимо, чтобы кто-то (ее – ELTA) обслуживал“, - сказал журналистам командующий армией.
„Большое внимание уделяется тому, какими (…) могли бы быть зарплаты, которые стимулировали бы солдат оставаться на службе и привлекали новых, а также тому, что помогло бы нам оставаться на рынке, потому что рынок иногда диктует (условия – ELTA). Таким образом, это комплексное системное изменение“, - сказал Р. Вайкшнорас.
Как сообщил во вторник портал Verslo žinios, в декабре медианная зарплата в Литовской армии достигла 3,5 тыс. евро по сравнению с 2,1 тыс. евро в ноябре. В ноябре армия страны заняла 7-е место по уровню медианной заработной платы, что ниже среднего показателя по стране.
Год назад Литовская армия занимала третье место в списке крупнейших работодателей, а в декабре 2023 года медианная брутто-зарплата достигла 2,9 тыс. евро, таким образом, годовое изменение составило почти 20 проц.