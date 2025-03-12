Министр обороны Литвы: нельзя ожидать от России, что она точно будет соблюдать перемирие

По мнению Д. Шакалене, теперь станет ясно, действительно ли Россия хочет прекратить свои военные действия и соблюдать перемирие, которого хочет президент США.
В том, что исход переговоров положительный, Д. Шакалене сохраняет осторожность и утверждает, что это „определенная иллюзия спокойствия“.
„Это не значит, что мы можем ожидать от России, что она точно будет соблюдать перемирие или что мы сможем успокоиться в Европе и прекратить сейчас сильно ускоренную подготовку к каким-либо сценариям“, – сказала Д. Шакалене.
„Если у нас возникнет такая ситуация, когда во время перемирия обе стороны будут накапливать силы, а затем разразится настоящий ад, то это, безусловно, для всех нас будет очень негативно. Как и тот сценарий, что Россия просто решит перебросить накопленные силы на другие направления расширения своей империи“, – добавила она.
В ходе переговоров между представителями США и Украины в Саудовской Аравии во вторник была достигнута договоренность о том, что США немедленно возобновят оказание военной помощи Украине, сообщает AFP.
США также возобновят обмен разведданными с Украиной.
В совместном заявлении США и Украины говорится, что Киев готов принять предложение США о немедленном 30-дневном перемирии. Оно может быть продлено по согласию обеих сторон, но еще требуется его одобрение и одновременная реализация со стороны Российской Федерации.
США передадут России, что для достижения мира очень важно соблюдение договоренности Москвой.
Делегации США и Украины также обсудили усилия по оказанию гуманитарной помощи в рамках мирного процесса, особенно во время перемирия. Сюда войдет обмен военнопленными, освобождение задержанных мирных жителей и возвращение насильно вывезенных украинских детей.
Делегации согласились назвать свои переговорные группы и немедленно начать переговоры о долгосрочном мире, который обеспечит долгосрочную безопасность для Украины. США заявили, что готовы обсудить конкретные предложения с представителями России.
Украинская сторона подтвердила, что европейские партнеры также примут участие в мирном процессе.
Кроме того, обе стороны также договорились в кратчайшие сроки подписать соглашение о добыче редкоземельных ископаемых в Украине. Утверждается, что это поможет развитию украинской экономики, а США получат компенсацию за помощь, оно также станет гарантией долгосрочного процветания и безопасности Украины.