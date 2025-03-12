Министр обороны Литвы: нельзя ожидать от России, что она точно будет соблюдать перемирие

По мнению Д. Шакалене, теперь станет ясно, действительно ли Россия хочет прекратить свои военные действия и соблюдать перемирие, которого хочет президент США.

В том, что исход переговоров положительный, Д. Шакалене сохраняет осторожность и утверждает, что это „определенная иллюзия спокойствия“.

„Это не значит, что мы можем ожидать от России, что она точно будет соблюдать перемирие или что мы сможем успокоиться в Европе и прекратить сейчас сильно ускоренную подготовку к каким-либо сценариям“, – сказала Д. Шакалене.