Министр обороны Литвы не раскрывает, просил ли Киев Литву помочь мобилизовать украинских беженцев призывного возраста

Однако политик отмечает, что Вильнюс мог бы предоставить Киеву информацию о таких лицах, среди которых, по его словам, мужчины мобилизационного возраста составляют меньшинство.
"Законы Украины действуют, конечно, в Украине. В соглашениях с другими странами относительно выполнения воинской обязанности необходимо соблюдать законы той страны. В этом случае Литва может, например, предоставить информацию о том, сколько граждан Украины проживает в Литве, поскольку большую часть тех граждан, которые находятся в Литве, составляют дети и женщины. Мужчин призывного возраста не так много, как мы можем себе представить", - сказал в четверг "Žinių radijas" А. Анушаускас.
ELTA напоминает, что президент Украины В. Зеленский в прошлом месяце предупредил, что армия хочет мобилизовать до полумиллиона человек для борьбы против примерно 600 000 российских военнослужащих, дислоцированных на Украине.
Из-за нехватки солдат в украинских силах рассматривается также возможность мобилизации мужчин, уехавших за границу.
В декабре прошлого года Таллинн заявил, что готов помочь Киеву в мобилизации украинских мужчин. Однако на этой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об обратном и заверила, что украинцы, покинувшие страну из-за войны, не будут возвращены для мобилизации.
Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что не намерен заставлять украинцев покинуть Германию и вернуться в раздираемую войной страну.