Министр обороны Литвы не раскрывает, просил ли Киев Литву помочь мобилизовать украинских беженцев призывного возраста

Однако политик отмечает, что Вильнюс мог бы предоставить Киеву информацию о таких лицах, среди которых, по его словам, мужчины мобилизационного возраста составляют меньшинство.

"Законы Украины действуют, конечно, в Украине. В соглашениях с другими странами относительно выполнения воинской обязанности необходимо соблюдать законы той страны. В этом случае Литва может, например, предоставить информацию о том, сколько граждан Украины проживает в Литве, поскольку большую часть тех граждан, которые находятся в Литве, составляют дети и женщины. Мужчин призывного возраста не так много, как мы можем себе представить", - сказал в четверг "Žinių radijas" А. Анушаускас.