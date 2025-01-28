Министр обороны Литвы не поддерживает идею уроков стрельбы в школах: есть разница между ребенком и взрослым

„Когда речь идет о подготовке школьников, конечно, расширение подготовки и применение различных мер было бы хорошей идеей. Однако, когда речь идет о применении огнестрельного оружия несовершеннолетними, это всё же является соблюдением некоторых наших международных обязательств – мы осознаем разницу между ребенком и взрослым“, - в среду в Рукле журналистам сказала Д. Шакалене.
Поэтому министр считает, что Литве в целях укрепления своей безопасности следует и дальше уделять больше внимания увеличению объемов призыва молодежи на обязательную военную службу.
„Мы действительно хотим создать возможности для призыва большего количества людей в армию, расширения личного состава и инфраструктуры, чтобы мы могли (не только – ELTA) обучать больше людей, но и дополнительно работать с резервом, чтобы наш активный резерв был эффективно использован или достаточно подготовлен“, - свою позицию высказала Д. Шакалене.
„На этих мерах нам следует сосредоточиться больше, чем, видимо, давать оружие в руки подростку“, - добавила министр.
Реакцию в публичном пространстве вызвало решение Польши ввести обязательные уроки стрельбы для детей в возрасте 13-15 лет.
По данным телеканала LNK, все польские школы планируется оснастить лазерными винтовками. Такой урок будет проводиться в Польше один раз в неделю.