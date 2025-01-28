Министр обороны Литвы не поддерживает идею уроков стрельбы в школах: есть разница между ребенком и взрослым

„Когда речь идет о подготовке школьников, конечно, расширение подготовки и применение различных мер было бы хорошей идеей. Однако, когда речь идет о применении огнестрельного оружия несовершеннолетними, это всё же является соблюдением некоторых наших международных обязательств – мы осознаем разницу между ребенком и взрослым“, - в среду в Рукле журналистам сказала Д. Шакалене.

Поэтому министр считает, что Литве в целях укрепления своей безопасности следует и дальше уделять больше внимания увеличению объемов призыва молодежи на обязательную военную службу.