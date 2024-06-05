Министр обороны Литвы надеется, что контракты на закупку дополнительных систем ПВО будут заключены летом

"Мы с премьером ищем все возможные способы принятия решений в течение этого полугодия, в течение лета – чтобы были не только планы, но и законтрактованы эти системы", - после заседания парламентского Комитета по национальной безопасности и обороны (КНБО) журналистам сказал Л. Кащюнас.

"Верю, что в начале июля у нас будут хорошие новости", - добавил министр.

Л. Кащюнас отмечает, что в настоящее время планируются дополнительные закупки систем ПВО малой и большой дальности, а также боевых машин пехоты (БМП).