2024.05.22 09:55

Министр обороны Литвы: мы очень серьезно рассматриваем закупку ЗРК Iris-T

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Oro gynybos sistema „Iris-T“
Oro gynybos sistema „Iris-T“
ФОТО: Reuters / Scanpix

По утверждению министра национальной обороны Лауринаса Кащюнаса, Литва "очень серьезно рассматривает" закупку немецкого ЗРК средней дальности Iris-T. По его словам, это система, которая эффективно используется в Украине, в течение нескольких лет может стать частью вооруженных сил нашей страны.

"Одна из возможностей сотрудничества, что также важно и в военном планировании, когда речь заходит о совместимости вооружений, мы будем развивать за счет больших закупок у немецкой оборонной промышленности. То, что мы поэтапно будем закупать немецкие танки Leopard, ни для кого не секрет, решение принято", – заявил Л. Кащюнас на пресс-конференции в Паланге во вторник после встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

Laurynas Kasčiūnas

"Сегодня я могу сказать одну, на мой взгляд, важную вещь: мы очень серьезно рассматриваем закупку у Германии ЗРК средней дальности Iris-T. Система, которая оправдывает себя, которая работает, которая эффективна в Украине, может вскоре, в течение нескольких лет, стать частью и наших вооруженных сил", – отметил он.

Во вторник министр национальной обороны Лауринас Кащюнас встретился с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии