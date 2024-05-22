Министр обороны Литвы: мы очень серьезно рассматриваем закупку ЗРК Iris-T

"Одна из возможностей сотрудничества, что также важно и в военном планировании, когда речь заходит о совместимости вооружений, мы будем развивать за счет больших закупок у немецкой оборонной промышленности. То, что мы поэтапно будем закупать немецкие танки Leopard, ни для кого не секрет, решение принято", – заявил Л. Кащюнас на пресс-конференции в Паланге во вторник после встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.
"Сегодня я могу сказать одну, на мой взгляд, важную вещь: мы очень серьезно рассматриваем закупку у Германии ЗРК средней дальности Iris-T. Система, которая оправдывает себя, которая работает, которая эффективна в Украине, может вскоре, в течение нескольких лет, стать частью и наших вооруженных сил", – отметил он.
Во вторник министр национальной обороны Лауринас Кащюнас встретился с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.