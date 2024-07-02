Министр обороны Литвы: мы готовы договариваться с жителями по поводу полигонов

„Поедет команда, и будем разговаривать“, – заявил Л. Кащюнас журналистам в Алитусе.
По мнению политика, удастся найти компромисс как с жителями, чьи усадьбы оказались на территории полигонов, так и с охотниками, чьи охотничьи угодья сократятся из-за строительства военных объектов.
„На этих двух полигонах расположено 5 усадеб – одна из них жилая. Мы готовы их выкупить. (...) Также мы готовы их выстричь (из плана полигона – ELTA) и люди там точно смогут жить. Это можно сделать. Если люди захотят бывать на полигонах – собирать грибы, собирать ягоды – они смогут это делать. Просто по договоренности с военными. Но охота запрещена“, – сказал Л. Кащюнас, добавив, что с охотничьими клубами можно будет найти компромиссы.
„Мы сделаем все, чтобы договориться“, – сказал он.
В любом случае, подчеркнул министр, появление новых тренировочных полигонов в Таурагском и Шилальском районах только укрепит безопасность жителей.
„Полигон рядом с вашим домом свидетельствует о том, что ваша армия рядом. Что она даст отпор“, – сказал Л. Кащюнас.
Министра поддержала и премьер-министр И. Шимоните. По ее словам, когда у части общества возникли вопросы по поводу появляющихся полигонов, согласовать интересы – возможно.
„Могу подтвердить, что процесс был таким, что Министерству национальной обороны и армии были предоставлены полные полномочия договариваться с местными общинами, политиками и заинтересованными группами. Думаю, что есть все возможности для согласования этих интересов“, – сказала премьер-министр.
На прошлой неделе Государственный совет обороны (ГСО) одобрил предложение о создании военных полигонов в Таурагском и Шилальском районах.
В среду ГСО одобрил предложение о создании военных полигонов в Таурагском и Шилальском районах.
Планируется, что Таурагский военный полигон площадью примерно 4304 га и Шилальский военный полигон площадью 2677 га буду предназначены для учений по маневрированию военной техники, данные полигоны не будут обладать полным статусом военной территории – там не будет стрельбищ, не будут проводиться учения по боевой стрельбе, не будет никакой тяжелой военной техники.