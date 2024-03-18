Министр обороны Литвы: любое вмешательство отдельных политиков в госзакупки всегда вызывает различные мысли

Так он объяснил свои заявления после субботней встречи с президентом Гитанасом Науседой – как тогда заверил политик, в процессе реализации антикоррупционной политики в Министерстве обороны (Минобороны) он столкнулся со "случаями грубого вмешательства в госзакупки".
"В нашей политике, к сожалению, все еще не искоренен необъявленный лоббизм. Несмотря на действующий закон, некоторые политики честно заявляют о своих встречах, а некоторые вообще не афишируют их. Мы знаем, что политикам отправляются вопросы, которые они должны задавать учреждениям-организаторам госзакупок. Не надо удивляться – такова действительность", – заявил в понедельник радиостанции LRT А. Анушаускас.
"И именно такой действительности система обороны смогла противостоять", – добавил он.
А. Анушаускас повторил, что, приступив к работе в качестве министра в Минобороны, он взялся за четкую антикоррупционную повестку. По его словам, были случаи, когда работники министерства сообщали о подозрительных попытках повлиять или вмешиваться в госзакупки.
"Национальная безопасность заключает тысячи сделок в год. Это были единичные случаи. В любом случае, я думаю, что мы вели себя принципиально и до таких сделок дело не дошло", –сказал А. Анушаускас.
"Работники сообщали нам, и, конечно, повторных попыток не было", – добавил он.
Однако министр признал, что Минобороны консультировалось со Службой спецрасследований (ССР) и просило дать рекомендации, как действовать в вышеупомянутых ситуациях.
"Могу только подтвердить — да, нам приходилось общаться с ССР, просить рекомендации. Однако могу сказать одно – любое вмешательство отдельных политиков в уже проводимые госзакупки всегда вызывает различные мысли", – пояснил член правительства.