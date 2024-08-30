Министр обороны Литвы: Кубилюс мог бы взять портфель оборонной промышленности в ЕК

„Я думаю, что это (портфель комиссара по оборонной промышленности – ELTA) было бы хорошим выбором, потому что, очевидно, это было бы только начало. Но зная Андрюса Кубилюса, зная, как он умеет занимать территорию, когда это необходимо, как он дальновидно (...) продвигает важную повестку для Литвы и Европы, я думаю, что было бы очень хорошо на этом начальном этапе выдвинуть такую ​​личность“, - в пятницу перед началом встречи министров обороны ЕС в Брюсселе журналистам сказал Л. Кащюнас.