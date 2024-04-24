2024.04.24 13:05

Министр обороны Литвы: изменив приоритеты обороны, можно создать танковый батальон к 2035 году

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министр обороны Лауринас Кащюнас говорит, что, уделяя больше внимания приобретению систем ПВО, можно будет создать планируемый танковый батальон к 2035 году. Хотя поэтапные приобретения могут занять больше времени для создания этого потенциала, министр утверждает, что прелиминарные даты останутся прежними.

"Окончательная (дата) – 2035 год вполне возможен", - сказал Л. Кащюнас журналистам в среду после встречи с президентом Гитанасом Науседой, отвечая на вопрос, как изменятся сроки создания танкового батальона, причисляемого к создаваемой дивизии.

"Конечно, это неизбежно немного растянется во времени", - признал он.

Л. Кащюнас отметил, что темпы развития танкового батальона будут зависеть от дополнительных ассигнований на нужды обороны.

"Снова, мы будем отталкиваться от финансирования обороны", - добавил министр.

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