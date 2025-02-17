Министр обороны Литвы: Европа должна инвестировать в свою безопасность для продолжения партнерства с США

У меня была возможность трижды кратко поговорить с министром Хегсетом, и одним из самых важных моментов является приверженность государства финансированию обороны. Наше решение о том, что в этом году у нас 4 проц., а с 2026 года мы планируем 5-6 проц., является одним из важнейших, если не самым важным условием эффективной командной работы“, - о дальнейшем сотрудничестве с США журналистам рассказала министр.
„Было четко заявлено, что это гарантирует эффективную командную работу и что помощь со стороны Соединенных Штатов странам, которые сами инвестируют в оборону, не подлежит сомнению“, - добавила она.
Д. Шакалене подчеркнула, что, несмотря на заявления нового президента США Дональда Трампа о возможном выходе из НАТО, Вашингтон всё равно готовится к продолжению сотрудничества. Однако, по ее словам, США в ответ ожидают, что европейские страны устранят пробелы в своей обороне.
„Мы все очень четко пришли к пониманию того, что Европа будет защищать себя сама с помощью Соединенных Штатов. Это, безусловно, подчеркивалось неоднократно и в разных формах“, - подчеркнула министр.
„Соединенные Штаты не собираются выходить из НАТО, не собираются бросать своих европейских союзников, но они не потерпят дальнейших диспропорций в финансировании. И Европа должна немедленно закрыть бреши в своей обороне“, - добавила она.
На прошлой неделе в Германии прошла 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Мероприятие, считающееся одним из важнейших форумов по международной политике безопасности, продолжалось до 16 февраля. В нем приняли участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций.
Как сообщалось ранее, Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в январе, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны.