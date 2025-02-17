Министр обороны Литвы: Европа должна инвестировать в свою безопасность для продолжения партнерства с США

У меня была возможность трижды кратко поговорить с министром Хегсетом, и одним из самых важных моментов является приверженность государства финансированию обороны. Наше решение о том, что в этом году у нас 4 проц., а с 2026 года мы планируем 5-6 проц., является одним из важнейших, если не самым важным условием эффективной командной работы“, - о дальнейшем сотрудничестве с США журналистам рассказала министр.