Министр обороны Литвы: если контракт на закупку танков будет в этом году, потребность в средствах появится только через несколько лет

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Поскольку Литва рассматривает одно из крупнейших приобретений для национальной обороны – танковый батальон, министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что потребность в средствах на это военное подразделение, скорее всего, появится только через несколько лет.

"После подписания контракта обычно идет только аванс, и не сразу. В этом году эти деньги могут не понадобиться. В следующем году они все еще не понадобятся. Они потребуются, скорее всего, только в 2026 году", - сказал журналистам в понедельник А. Анушаускас.

Министр также отметил, что важно, чтобы стороны, которые в настоящее время ищут консенсус по устойчивым решениям для финансирования обороны, одинаково видели преемственность закупок.

"Было бы хорошо, если бы важные для национальной безопасности соглашения были приемлемыми, в том числе, для тех политических сил, которые видят себя в будущих правительствах", - сказал А. Анушаускас.

Заседавший в конце января Государственный совет обороны (ГСО) решил, что для новой формируемой в Литве дивизии будут закуплены немецкие танки Leopard.

Однако министр обороны А. Анушаускас, участвовавший в заседании ГСО, не был склонен детализировать планируемую закупку танков у Германии.

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