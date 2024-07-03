Министр обороны Литвы: до сентября планируем заключить контракт на дополнительную систему ПВО средней и малой дальности

„Приобретение дополнительной системы ПВО средней дальности – сейчас я не могу и не хочу говорить, какой системы, потому что переговоры продолжаются. Но к сентябрю будет решение, будет договор“, - во вторник в Алитусе сообщил журналистам Л. Кащюнас.
„У нас есть одна батарея (системы). В 2026 году в рамках текущего бюджета прибудет вторая батарея. И сейчас мы начнем закупку третьей батареи системы ПВО средней дальности, которая будет доставлена в 2027-2028 годах“, - подчеркнул он.
Политик отметил, что ранее запланированное приобретение третьей системы NASAMS планировалось на 2035 год. Дополнительные средства, выделенные на оборону решением Правительства на прошлой неделе, позволяют ускорить принятие решений примерно на десятилетие, отметил Л. Кащюнас.
Из дополнительных 136 миллионов евро часть средств будет направлена на авансовый платеж за систему ПВО малой дальности MSHORAD, отметил министр. Таким образом, продолжил он, покупка состоится на три года раньше запланированного срока.
„Одну из них мы планируем приобрести в рамках существующего бюджета и подписать контракт со шведской компанией SAAB еще в июле“, - сказал он, подчеркнув, что к августу планируется договориться по еще одной системе.
На прошлой неделе Кабинет министров принял решение выделить дополнительно 136 млн евро на ускорение закупок важного военного вооружения.