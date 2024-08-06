2024.08.06 10:11

Министр обороны Литвы: до Нового года не осталось свободных мест на курсы обучения на операторов дронов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
курсы обучения на операторов дронов
курсы обучения на операторов дронов
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

После того, как на прошлой неделе была объявлена запись на курсы обучения на операторов дронов, министр национальной обороны Лауринас Кащюнас сообщил, что все места уже заполнены до Нового года. Поэтому, отмечает министр, будет вестись поиск путей для расширения возможностей обучения.

„Места на курсы обучения на операторов дронов настолько заполнены, что придется задуматься, где взять новые места. У нас есть первоначальный потенциал, мы можем подготовить базовый курс обучения на операторов дронов — около 1 тыс. человек в год. Мы видим, что до нового года все места уже заполнены“, – сообщил Л. Кащюнас в эфире радиостанции LRT во вторник.

„Стартуем с тем потенциалом, который наметили, однако будем искать пути его скорейшего увеличения. Нам нужны инструкторы, нам нужны дроны, симуляторы. Мы инвестируем, как только потенциал пополняется, мы сразу расширяем возможности“, – подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в четверг была объявлена запись на курсы обучения на операторов дронов. Записаться на курсы могут все желающие освоить базовые навыки управления дроном.

В настоящее время право на управление беспилотными летательными аппаратами имеют около 4200 граждан Литвы.

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