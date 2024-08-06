Министр обороны Литвы: до Нового года не осталось свободных мест на курсы обучения на операторов дронов

„Места на курсы обучения на операторов дронов настолько заполнены, что придется задуматься, где взять новые места. У нас есть первоначальный потенциал, мы можем подготовить базовый курс обучения на операторов дронов — около 1 тыс. человек в год. Мы видим, что до нового года все места уже заполнены“, – сообщил Л. Кащюнас в эфире радиостанции LRT во вторник.
„Стартуем с тем потенциалом, который наметили, однако будем искать пути его скорейшего увеличения. Нам нужны инструкторы, нам нужны дроны, симуляторы. Мы инвестируем, как только потенциал пополняется, мы сразу расширяем возможности“, – подчеркнул министр.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в четверг была объявлена запись на курсы обучения на операторов дронов. Записаться на курсы могут все желающие освоить базовые навыки управления дроном.
В настоящее время право на управление беспилотными летательными аппаратами имеют около 4200 граждан Литвы.