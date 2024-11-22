Министр обороны Литвы: диверсия на кабелях – сигнал слабости альянса НАТО

„Конкретного заключения или диагноза о том, что произошло, пока нет – подождем немного и тогда узнаем. И тогда вопрос в том, если эта атрибуция относится к какой-то авторитарной стране, будет причинная связь, что определенная деятельность была запланирована заранее – у нас должен быть алгоритм ответа на такие вещи“, - в пятницу журналистам сказал Л. Кащюнас.
„Это может быть широкий спектр гражданских инструментов, от морской навигации и всего остального“, - добавил он.
Министр уверяет, что проблема шире, чем просто повреждение телекоммуникационных кабелей – в службах уже давно говорят о возможных случаях саботажа. Между тем, по словам Л. Кащюнас, западные партнеры часто предпочитают не говорить о диверсиях, организованных внешними субъектами, поскольку это проще, чем подготовить соответствующий ответ.
„Речь идет не только о кабелях, но и о всевозможных посылках, и о серии различных возможных диверсий или попыток провокаций. Как государство мы всегда говорим – признайте, если есть доказательства, что это действительно организовано авторитарными государствами, и тогда давайте искать алгоритмы, как нам следует спланировать ответные меры“, - отметил Л. Кащюнас.
„Другие страны, даже если они знают, что внутри них может произойти какая-то диверсия, террористический акт, они не связываются это с каким-то внешним источником, не говорят об этом, а просто говорят, что это какое-то происшествие местного значения“, - сказал министр.
Л. Кащюнас утверждает, что враждебные силы знают слабые стороны альянса НАТО и используют их.
„Это философская проблема: НАТО – это оборонительный альянс. Это означает, что авторитарный, геополитический хулиган или агрессор, зная, что это оборонительный альянс, что он будет только реагировать и склонен к какой-либо деэскалации, он может продвигать эту линию. Вот в чем проблема – где провести ту линию, чтобы уже нельзя было сдвинуть, и был ответ“, - рассуждал он.
ELTA напоминает, что в воскресенье утром в Балтийском море были оборваны телекоммуникационные кабели, протянутые между Литвой и Швецией, а также Германией и Финляндией. По словам директора Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантаса Виткаускаса, по действующей версии, два зафиксированных инцидента произошли далеко друг от друга, за пределами территориальных вод Литвы.