Министр обороны Литвы: диверсия на кабелях – сигнал слабости альянса НАТО

„Это философская проблема: НАТО – это оборонительный альянс. Это означает, что авторитарный, геополитический хулиган или агрессор, зная, что это оборонительный альянс, что он будет только реагировать и склонен к какой-либо деэскалации, он может продвигать эту линию. Вот в чем проблема – где провести ту линию, чтобы уже нельзя было сдвинуть, и был ответ“, - рассуждал он.